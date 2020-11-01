Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolu yan yol Ankara karayolu Caddesi üzerinden İstanbul yönünde seyir halinde olan 64 NG 404 plakalı otomobil, Kocaeli İl Müftülüğü binası önünde hatalı ‘U’ dönüşü yapmak isteyince Ankara yönünde seyir halinde olan 07 AEM 609 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Her iki araçta bulunanlar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatalı ‘U’ dönüşü kazaya neden oldu
İzmit D-100 karayolu yan yolda hatalı ‘U’ dönüşü yapan otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.
01 Kas 2020 - 17:21 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
ELEMAN ALINACAKTIR
Sondaj kamyonu (6 teker Ford Kargo) kullanacak şoför ve sondajda çalışacak yardımcı eleman aranmaktadır.0541 816 99 87 KESKA ZEMİN MÜHENDİSLİK
ELEMANLAR ALINACAKTIR
-Kocaeli’nde ikamet eden, -Askerliğini tamamlamış ya da tecilli, - Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi, - Dornier, Vamateks marka tezgahlarda - Dokumacı...0 553 450 24 23 ZİYA SARIOĞLU
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.