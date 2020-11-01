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01 Kas 2020 - 17:21- Asayiş G: 01 Kas 2020 - 17:23

Hatalı ‘U’ dönüşü kazaya neden oldu

İzmit D-100 karayolu yan yolda hatalı ‘U’ dönüşü yapan otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolu yan yol Ankara karayolu Caddesi üzerinden İstanbul yönünde seyir halinde olan 64 NG 404 plakalı otomobil, Kocaeli İl Müftülüğü binası önünde hatalı ‘U’ dönüşü yapmak isteyince Ankara yönünde seyir halinde olan 07 AEM 609 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Her iki araçta bulunanlar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# trafik, Kocaeli, İzmit

01 Kas 2020 - 17:21 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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