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01 Kas 2020 - 18:39- Gündem G: 01 Kas 2020 - 19:39

Vakalar 15 gündür kritik eşiğin altına düşmüyor!

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2106 artarak 377 bin 473 oldu. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 326'ya çıktı. Son 12 gündür 2000'inin altına düşmeyen hasta sayısı endişelendiriyor.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2106 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 326'ya, toplam vaka sayısı ise 377 bin 473'e yükseldi. 21 Ekim'den bu yana 2000'inin üzerinde seyreden hasta sayıları tedirginlik yaratıyor.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1515 OLDU


Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1515 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 325 bin 486 yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 814, ağır hasta sayısı ise 2177'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELİŞ BUGÜN DE DEVAM ETTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.
# destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

01 Kas 2020 - 18:39 - Gündem

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