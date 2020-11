Evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi’nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Gelin S.E.’nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.’nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.’nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.