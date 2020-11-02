Körfez Yukarı Hereke Mahallesi’nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Gelin S.E.’nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.’nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.’nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı
Körfez'de istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.
02 Kas 2020 - 09:20 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.