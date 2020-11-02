İzmir’de meydana gelen 6,6 depreminin hemen ardından Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi hemen harekete geçti. Başkan Hürriyet arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle birlikte deprem bölgesine giderken bölgedeki ihtiyaçlara İzmitlilere yardım çağrısında bulundu. Başkan Hürriyet’in bu yardım çağrısı ilk gününden İzmit halkı tarafından büyük destek gördü. Kısa sürede binlerce yardım malzemesi toplanarak İzmir’e gönderilmek üzere belediye ekipleri tarafından paketlendi. Yardım kampanyası 2 Kasım Pazartesi günü saat 18:00’a kadar Dolphin AVM yanında bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam edecek.

İZMİT HALKI YARDIM SEVERLİĞİNİ GÖSTERDİ

Başkan Hürriyet’in yardım çağrısında bölgedeki acil ihtiyaçlar olan battaniye, çadır, ısıtıcı, hijyenik ped ve bebek bezi gibi ürünlerin yanı sıra binlerce yardım malzemesi İzmit halkı tarafından İzmit Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Başkan Hürriyet’in “Çok iyi biliyorum ki İzmit halkının vicdanı ve yardımcıları İzmirli kardeşlerinin olacak” sözüne istinaden İzmit halkı bir kez daha yardımseverliğini göstererek yardım kampanyasına büyük destek vermeye devam ediyor.

İZMİRLİLERE MORAL İÇİN DESTEK NOTLARI YAZDILAR

Yardım kampanyasına destek olan İzmit halkı sadece yardım malzemeleri ile değil yazdıkları notlarla da depremden etkilenen İzmirlilere moralmen destek oldu. Yardım malzemeleri arasında “Kalbimiz sizinle – İzmit – 41”, “Geçmiş olsun kardeşim – 1999 Gölcük depremzedeleri” gibi moral ve destek veren sevgi dolu notlar yer aldı.