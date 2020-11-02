Down sendromlu Ceren kendi ördüğü battaniyeyi İzmir’e gönderdi

İzmit Belediyesinin sosyal tesisleri olan Gülümse Kafe’de çalışan down sendromlu Ceren Görgün örnek olacak bir harekete imza attı. Görgün, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmir depreminin ardından yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Down sendromlu Ceren Görgün büyük emekler vererek kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi İzmir’de ki kardeşleri üşümesin diye deprem bölgesine gönderilmek üzere İzmit Belediyesi ekiplerine teslim etti.

İÇİNİZİN ISINMASI DİLEĞİYLE

Down sendromlu Ceren gönderdiği battaniyenin yanına bir de not bıraktı. Ceren’in notunda, “Geçmiş olsun İzmir! İçinizin ısınması dileğiyle, kendi ellerimle ördüm. Sevgililerimi gönderiyorum” ifadeleri yer aldı. Böylelikle Ceren, İzmir’de ki depremzedelere hem kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi hem de sevgisini göndermiş oldu.