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02 Kas 2020 - 09:39- Gündem G: 02 Kas 2020 - 09:40

DEVA Partisi Darıca Kongresi yapıldı

DEVA Partisi ilçe kongrelerini hızla tamamlamaya devam ediyor. Bu hafta sonu da Darıca İlçe Binası açılışı ve ilçe kongresi kalabalık bir vatandaş katılımıyla gerçekleşti

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Demokrasi ve Atılım Partisi Darıca İlçe Başkanlığı açılışı ve Darıca Birinci Olağan Kongresi bugün düzenlenen törenle gerçekleşti. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği DEVA Partisi İlçe Binası açılışına Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Avşar ve Ali Ufuk Yaşar ile Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, İl Yönetim kurulu üyeleri ve diğer ilçe başkanları da katıldılar.

DARICA’NIN ANAHTARINI ALACAĞIZ

Düzenlenen törende konuşan DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanı Muhammet Ali Ünsür şunları söyledi, “Bize Sayın İl Başkanımız ve il yönetim kurulumuz tarafından görev verildikten sonra çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmamızı tamamladık ve Darıca İlçe Yönetim Kurulu’nu oluşturduk. Ardından ilçe binamızı tesis ettik ve bugün de hem ilçemizin açılışını hem de birinci olağan kongremizi yapıyoruz, hayırlı olsun. Bu çalışmalarda her an yanımızda olan değerli yönetimimize ve yoğun destekleri nedeniyle Darıcalı hemşehrilerime çok teşekkür ederim. İnşallah ilk seçimde de Darıca’nın anahtarını alıp, İl Başkanımız Sayın Adem Koç’a da teslim edeceğiz!”

EN ÇOK MİLLETVEKİLİNİ DEVA ÇIKARACAK

Daha sonra söz alan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ise kentin ve Türkiye’nin her tarafından DEVA Partisi’ne ve Genel Başkan Ali Babacan’a yönelik müthiş bir ilgi olduğundan bahsederek, Allah bu teveccühe layık olmamızı nasip etsin inşallah. Bütün gayretimiz ve amacımız milletimizi bir an önce düzlüğe çıkartmak dedi. Başkan Adem Koç, “DEVA Partisi olarak 3 temel esas üzerinden hareket ediyoruz. Bunlar birlik, beraberlik ve doğruluktur. Biz bu 3 ilkeden ayrılmadığımız müddetçe hemşehrilerimizin de desteğini her zaman yanımızda göreceğiz. Hedefimiz Darıca'da yerel yönetimi almak, Ankara için de en çok milletvekilini çıkarmaktır. Bu zaferi şimdiden hemşehrilerimin, buraya gelen siz değerli Darıcalılar’ın gözlerinde görüyorum!” dedi.

HALK, DEVA İKTİDARINI BEKLİYOR

Daha sonra söz alan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar ise konuşmasında DEVA Partisi’nin bütün Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nde de müthiş bir ivme yakaladığını ve hızla iktidara koştuğunu vurguladığı konuşmasında, Genel Başkan Ali Babacan’ın da iştirak ettiği il kongrelerinde bunun açıkça görüldüğünü ifade etti. Avşar, “Kongrelerde halkımızın Genel Başkanımıza yoğun ilgi gösterdiğini ve DEVA Partisi’nin gerçekten de adı gibi milletin dertlerine, ekonomik sıkıntısına DEVA olmak üzere geldiğini görüyoruz. Halkımız umutla DEVA iktidarını beklemektedir” şeklinde konuştu.

DEVA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar da konuşmasında, “DEVA Partisi Şanlıurfa'da da tüm diğer illerde olduğu gibi muhteşem bir konvoyla karşılandı. Ve halkın yoğun ilgisiyle büyük bir il kongresi gerçekleştiriyor. Seçime girebilmek için 41 il kongremizi tamamlayacağız. Halkımızın çok ciddi bir teveccühü var, pandemi dolayısıyla belki sahalara yansımıyor. Ama dip dalga geliyor. DEVA partisi gümbür gümbür iktidara gelecek ve Türkiye'nin partisi olduğunu görecekler.

GERÇEK ENFLASYON % 40

Ocak 2020’de Dolar 5,95’ti bugün Dolar 8,35. Bir asgari ücret üzerinden Ocak ayından bu yana 112 dolar yani ‘935 TL alım gücünde’ zarar var. % 40 enflasyon var, ekonomi iflas etmiş durumda. Şikâyet etmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Daha 1 haftalık partiyken 13 maddelik ekonomik çözüm paketini sunduk iktidara. Ama dinlemiyorlar. Dünyanın en çok değer kaybeden parası ne yazık ki Türk Lirası yani TL. Adaleti geciktirir hukuku hiçe sayarsanız olacağı budur. Ama iktidar küçük ortağı ile beraber kulaklarını tıkamış. Onlar istediği kadar güllük gülistanlık tablo çizsin, vatandaş yaşadığı sıkıntıyı biliyor. Biz biliyoruz. Endişeye mahal yok, daha evvel nasıl düzelttiysek, yine ekonomiyi biz düzeltiriz!” dedi.

DARICA KONGRESİ YAPILDI

İlçe binasının açılışı ardından İlçe kongresine geçildi. Açılış ve yoklama ile başlayan kongrede ardından divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına oy birliği ile DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuz Saka seçildi. Divan seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından kongreye geçildi. Kongre sonucuna göre yönetim şu şekilde oluştu:

MUHAMMET ALİ ÜNSÜR

ASİL                                                                                        Yedek

1             TAMER SÜMER                                                1             AHMET ÇELİK

2             İBRAHİM KARATAŞ                                          2             SİNAN DİLBER

3             ERDOST ONUR BEKTAŞ                                  3             İLKNUR TEKER

4             H.EMRE GÜLER                                                4             YUSUF ABDULLAH TURGUT

5             MUHAMMET AYDIN                                       5             EFKAN DURAKLI

6             HEKİM ÖZÇELİK                                                6             ASEF ÖZDEMİR

7             HASAN LİV                                                         7             SEZGİN APAYDIN

8             GÖRKEM BAVER DENİZHAN                       8             MUHAMMED YAZICI

9             MURAT GÜNEŞ                                               9             KEMAL ALTUNDAĞ

10           GÜLÇİN ÖZÇELİK                                              10           MÜRSEL NARMAN

11           BÜŞRA EMİR                                      

12           MİNE AKTÜRK                                  

13           KADİR ÜMSÜR                                  

14           ABDULLAH YILDIZ                                            

15           ENİS CAN YETKİN                                             

16           HÜSEYİN KESKİN                                             

17           BARAN ALTAŞ                                   

18           ABDULGANİ CANLI                                         

19           SELÇUK GÜLEÇ                                 

20           İBRAHİM ZÜLFİYE                                            

                                                                                

İl Kongre Delegeleri                                       

1             MUHAMMET ALİ ÜNSÜR                              17           BARAN ALTAŞ

2             İBRAHİM KARATAŞ                                          18           ABDULGANİ CANLI

3             ERDOST ONUR BEKTAŞ                                  19           AHMET ÇELİK

4             H.EMRE GÜLER                                                20           SİNAN DİLBER

5             TAMER SÜMER                                                21           YUSUF ABDULLAH TURGUT

6             HEKİM ÖZÇELİK                                                22           EFKAN DURAKLI

7             HASAN LİV                                                         23           ASEF ÖZDEMİR

8             GÖRKEM BAVER DENİZHAN                       24           MUHAMMET AYDIN

9             İLKNUR TEKER                                                  25           KEMAL ALTUNDAĞ

10           GÜLÇİN ÖZÇELİK                                              26           İBRAHİM ZÜLFİYE

11           BÜŞRA EMİR                                                     27           SELÇUK GÜLEÇ

12           MİNE AKTÜRK                                                  28           MURAT GÜNEŞ

13           KADİR ÜMSÜR                                                 29           MÜRSEL NARMAN

14           ABDULLAH YILDIZ                                             30           BARIŞ ÖZKAYA

15           ENİS CAN YETKİN                                              31           KURTAY ÜNSÜR

16           HÜSEYİN KESKİN                                             

# Kocaeli, Dolar, Vatandaş

02 Kas 2020 - 09:39 - Gündem

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