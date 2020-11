DEVA Partisi Darıca Kongresi yapıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi Darıca İlçe Başkanlığı açılışı ve Darıca Birinci Olağan Kongresi bugün düzenlenen törenle gerçekleşti. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği DEVA Partisi İlçe Binası açılışına Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Avşar ve Ali Ufuk Yaşar ile Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, İl Yönetim kurulu üyeleri ve diğer ilçe başkanları da katıldılar.

DARICA’NIN ANAHTARINI ALACAĞIZ

Düzenlenen törende konuşan DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanı Muhammet Ali Ünsür şunları söyledi, “Bize Sayın İl Başkanımız ve il yönetim kurulumuz tarafından görev verildikten sonra çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmamızı tamamladık ve Darıca İlçe Yönetim Kurulu’nu oluşturduk. Ardından ilçe binamızı tesis ettik ve bugün de hem ilçemizin açılışını hem de birinci olağan kongremizi yapıyoruz, hayırlı olsun. Bu çalışmalarda her an yanımızda olan değerli yönetimimize ve yoğun destekleri nedeniyle Darıcalı hemşehrilerime çok teşekkür ederim. İnşallah ilk seçimde de Darıca’nın anahtarını alıp, İl Başkanımız Sayın Adem Koç’a da teslim edeceğiz!”

EN ÇOK MİLLETVEKİLİNİ DEVA ÇIKARACAK

Daha sonra söz alan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ise kentin ve Türkiye’nin her tarafından DEVA Partisi’ne ve Genel Başkan Ali Babacan’a yönelik müthiş bir ilgi olduğundan bahsederek, Allah bu teveccühe layık olmamızı nasip etsin inşallah. Bütün gayretimiz ve amacımız milletimizi bir an önce düzlüğe çıkartmak dedi. Başkan Adem Koç, “DEVA Partisi olarak 3 temel esas üzerinden hareket ediyoruz. Bunlar birlik, beraberlik ve doğruluktur. Biz bu 3 ilkeden ayrılmadığımız müddetçe hemşehrilerimizin de desteğini her zaman yanımızda göreceğiz. Hedefimiz Darıca'da yerel yönetimi almak, Ankara için de en çok milletvekilini çıkarmaktır. Bu zaferi şimdiden hemşehrilerimin, buraya gelen siz değerli Darıcalılar’ın gözlerinde görüyorum!” dedi.

HALK, DEVA İKTİDARINI BEKLİYOR

Daha sonra söz alan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar ise konuşmasında DEVA Partisi’nin bütün Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nde de müthiş bir ivme yakaladığını ve hızla iktidara koştuğunu vurguladığı konuşmasında, Genel Başkan Ali Babacan’ın da iştirak ettiği il kongrelerinde bunun açıkça görüldüğünü ifade etti. Avşar, “Kongrelerde halkımızın Genel Başkanımıza yoğun ilgi gösterdiğini ve DEVA Partisi’nin gerçekten de adı gibi milletin dertlerine, ekonomik sıkıntısına DEVA olmak üzere geldiğini görüyoruz. Halkımız umutla DEVA iktidarını beklemektedir” şeklinde konuştu.

DEVA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar da konuşmasında, “DEVA Partisi Şanlıurfa'da da tüm diğer illerde olduğu gibi muhteşem bir konvoyla karşılandı. Ve halkın yoğun ilgisiyle büyük bir il kongresi gerçekleştiriyor. Seçime girebilmek için 41 il kongremizi tamamlayacağız. Halkımızın çok ciddi bir teveccühü var, pandemi dolayısıyla belki sahalara yansımıyor. Ama dip dalga geliyor. DEVA partisi gümbür gümbür iktidara gelecek ve Türkiye'nin partisi olduğunu görecekler.

GERÇEK ENFLASYON % 40

Ocak 2020’de Dolar 5,95’ti bugün Dolar 8,35. Bir asgari ücret üzerinden Ocak ayından bu yana 112 dolar yani ‘935 TL alım gücünde’ zarar var. % 40 enflasyon var, ekonomi iflas etmiş durumda. Şikâyet etmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Daha 1 haftalık partiyken 13 maddelik ekonomik çözüm paketini sunduk iktidara. Ama dinlemiyorlar. Dünyanın en çok değer kaybeden parası ne yazık ki Türk Lirası yani TL. Adaleti geciktirir hukuku hiçe sayarsanız olacağı budur. Ama iktidar küçük ortağı ile beraber kulaklarını tıkamış. Onlar istediği kadar güllük gülistanlık tablo çizsin, vatandaş yaşadığı sıkıntıyı biliyor. Biz biliyoruz. Endişeye mahal yok, daha evvel nasıl düzelttiysek, yine ekonomiyi biz düzeltiriz!” dedi.

DARICA KONGRESİ YAPILDI

İlçe binasının açılışı ardından İlçe kongresine geçildi. Açılış ve yoklama ile başlayan kongrede ardından divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına oy birliği ile DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuz Saka seçildi. Divan seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından kongreye geçildi. Kongre sonucuna göre yönetim şu şekilde oluştu:

MUHAMMET ALİ ÜNSÜR

ASİL Yedek

1 TAMER SÜMER 1 AHMET ÇELİK

2 İBRAHİM KARATAŞ 2 SİNAN DİLBER

3 ERDOST ONUR BEKTAŞ 3 İLKNUR TEKER

4 H.EMRE GÜLER 4 YUSUF ABDULLAH TURGUT

5 MUHAMMET AYDIN 5 EFKAN DURAKLI

6 HEKİM ÖZÇELİK 6 ASEF ÖZDEMİR

7 HASAN LİV 7 SEZGİN APAYDIN

8 GÖRKEM BAVER DENİZHAN 8 MUHAMMED YAZICI

9 MURAT GÜNEŞ 9 KEMAL ALTUNDAĞ

10 GÜLÇİN ÖZÇELİK 10 MÜRSEL NARMAN

11 BÜŞRA EMİR

12 MİNE AKTÜRK

13 KADİR ÜMSÜR

14 ABDULLAH YILDIZ

15 ENİS CAN YETKİN

16 HÜSEYİN KESKİN

17 BARAN ALTAŞ

18 ABDULGANİ CANLI

19 SELÇUK GÜLEÇ

20 İBRAHİM ZÜLFİYE

İl Kongre Delegeleri

1 MUHAMMET ALİ ÜNSÜR 17 BARAN ALTAŞ

2 İBRAHİM KARATAŞ 18 ABDULGANİ CANLI

3 ERDOST ONUR BEKTAŞ 19 AHMET ÇELİK

4 H.EMRE GÜLER 20 SİNAN DİLBER

5 TAMER SÜMER 21 YUSUF ABDULLAH TURGUT

6 HEKİM ÖZÇELİK 22 EFKAN DURAKLI

7 HASAN LİV 23 ASEF ÖZDEMİR

8 GÖRKEM BAVER DENİZHAN 24 MUHAMMET AYDIN

9 İLKNUR TEKER 25 KEMAL ALTUNDAĞ

10 GÜLÇİN ÖZÇELİK 26 İBRAHİM ZÜLFİYE

11 BÜŞRA EMİR 27 SELÇUK GÜLEÇ

12 MİNE AKTÜRK 28 MURAT GÜNEŞ

13 KADİR ÜMSÜR 29 MÜRSEL NARMAN

14 ABDULLAH YILDIZ 30 BARIŞ ÖZKAYA

15 ENİS CAN YETKİN 31 KURTAY ÜNSÜR

16 HÜSEYİN KESKİN