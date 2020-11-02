Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kayacık Mahallesi’nde yaşayan Kore gazisi Alkır, tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Alkır, yeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına Alkır'ın ailesi ve yakınları, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Asım Yağcı, Karamürsel İlçe Müftü Vekili İlhan Özmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut ve vatandaşlar katıldı.