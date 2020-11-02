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02 Kas 2020 - 20:00- Sağlık G: 02 Kas 2020 - 15:47

Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası

Çeşitli sebeplerden dolayı erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti sıkça görülen bir problemdir.Plastik,Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran konu ile ilgili bilgiler verdi.
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Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasını tarifler. Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz. Diyet ve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının %65’ini oluşturmaktadır. Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümünlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir.

GÖĞÜS KÜÇÜLTME

Başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatı bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağlar, bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması vardır. Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır.

AŞIRI KİLOLAR

Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır.

AMELİYAT OLMAK

İyileşme süresi kabaca 1 haftadır. Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir.

02 Kas 2020 - 20:00 - Sağlık

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