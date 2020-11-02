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02 Kas 2020 - 15:50- Ekonomi G: 02 Kas 2020 - 15:53

Hyundai Interbrand Otomotiv kategorisinde top 5’e yükseldi

Hyundai’nin “Global Marka Değeri”, geçen yıla göre yüzde 1 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi. Marka, küresel otomotiv devleri arasında beşinci, genel olarak da 36’ncı sırada yer alıyor. Mobilite adına yapılan yatırımlar, satış kanalları ve sosyal faaliyetler, markanın gücünü artırıyor.
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Hyundai Motor Company, modellerine ve marka adına yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Güney Koreli marka, Interbrand'ın “2020 En İyi Global Markalar” araştırmasına göre, otomobil üreticileri arasında küresel marka değerini ve yaygınlığını artırmaya devam ediyor. Yapılan araştırma ve ankete göre Hyundai, marka değerini bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 14,3 milyar dolara yükseltti. Bu önemli değer ile birlikte otomotiv markaları arasında da beşinci sıraya yükseldi. Başta otomotiv olmak üzere, tüm sektörleri önemli ölçüde etkileyen COVID-19 salgınına rağmen Hyundai genel sıralamada da 36’ncı sırada yer alıyor.

YENİ ELEKTRİKLİ MODELLER

Altı yıl üst üste en büyük 40 global şirket arasında yer alan Hyundai, 2005 yılından bu yana ilk 100 marka arasında. Ürünlerdeki kalite ve konforun yanı sıra mobilite ve elektrifikasyon alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çeken Hyundai, 2020 yılında duyurduğu IONIQ alt markasıyla da gelecekte daha etkili ve daha teknolojik bir yol izleyeceğinin altını çizmiş oldu.  Önümüzdeki dört yıl içerisinde IONIQ markası adı altında satışa sunacağı yeni elektrikli modellerle otomotiv dünyasında daha fazla rol almayı hedefleyen Hyundai, teknoloji alanındaki deneyimini sınırsızca kullanarak liderliğe koşacak. IONIQ markasının yaratılması, hızla büyüyen elektrikli otomobil talebine hızlı bir yanıt anlamına da geliyor.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU

Hyundai’nin marka değerini artırmasına yardımcı olan bir diğer atağı ise hidrojen yakıt hücresi teknolojisine yaptığı yatırım. Hızla değişen ulaşım sektöründeki konumunu bu sayede güçlendiren marka, kısa süre önce dünyanın ilk seri üretim yakıt hücreli elektrikli ağır ticari kamyonunu tanıtmış ve hatta ilk yedi adetini İsviçre'deki müşterilerine teslim etmişti. Yakıt hücreli kamyonların üretim kapasitesi, mobiliteye olan talep arttıkça Avrupa, Amerika ve Çin pazarında 2021 yılına kadar yılda 2.000 adede ulaşacak.

KENTSEL TRAFİK SORUNLARI

Hyundai, kentsel trafik sorunlarını çözmek için de çok çabalıyor ve bu doğrultuda hava mobilitesi (UAM) üzerinde yoğunlaşıyor. Hyundai, giyilebilir robotlar, otomasyon, otonom sürüş özellikli otomobiller ve uçan araçlar gibi diğer mobilite alanlarında da güçlenmek ve endüstrisinin öncüsü olmak için dünya çapında inovasyon laboratuvarları ve arge merkezleri kurmaya devam edecek.

# trafik

02 Kas 2020 - 15:50 - Ekonomi

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