Pazarın şampiyonu 'sarımsak' oldu

Türkiye’de belirli bölgelerde üretilip satılan sarımsak bir süredir pazar tezgahlarında yer alıyor. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı da vatandaşın en çok talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Taşköprü sarımsağı pazarda 18 TL’den başlayan fiyatlarla değişiyor. Ancak bir çeşit sarımsak var ki fiyatıyla da büyüklüğüyle de şampiyon. Pazarcının ‘şampiyon sarımsak’ olarak isimlendirdiği duble sarımsak 45-50 TL’den satılıyor.