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02 Kas 2020 - 15:53- Ekonomi G: 02 Kas 2020 - 15:55

Pazarın şampiyonu 'sarımsak' oldu

Fiyatı ve büyüklüğüyle ‘şampiyon sarımsak’ olarak bilinen duble sarımsak pazarda 45-50 TL arasında değişen fiyattan satılıyor.
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Türkiye’de belirli bölgelerde üretilip satılan sarımsak bir süredir pazar tezgahlarında yer alıyor. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı da vatandaşın en çok talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Taşköprü sarımsağı pazarda 18 TL’den başlayan fiyatlarla değişiyor. Ancak bir çeşit sarımsak var ki fiyatıyla da büyüklüğüyle de şampiyon. Pazarcının ‘şampiyon sarımsak’ olarak isimlendirdiği duble sarımsak 45-50 TL’den satılıyor.

02 Kas 2020 - 15:53 - Ekonomi

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