02 Kas 2020 - 15:54- Ekonomi

Cep telefonunu POS’a çevirdi

Şekerbank, cep telefonları ile uzaktan ve temassız ödeme alınmasını sağlayan teknoloji ürünü CEPOS’u esnaf ve işletmelerin hizmetine sundu. Yeni uygulamada aidat, kullanım bedeli gibi ücretler bulunmazken, işlemler kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS ile uzaktan ödeme yöntemiyle tamamlanıyor.