SP’li Mutlu İzmit esnafını dinledi

Mutlu, esnaf süreç içerisinde zorluklar çektiğini, gün geçtikçe kan kaybı yaşadıklarını, mevcut iktidarın sorunlara yönelik somut adım atmadığını, geçiştirici pansuman tedbirler ile sadece borçların ötelendiğini söyledi. .
SORUNLARI BİLİYORUZ
SP’li Mutlu, yaptıkları ziyaretlerde esnafın dertlerini sahada görüp çözümler ile alakalı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mutlu, “Biz Saadet Partisi olarak sorunların en başında ekonominin geldiğinin farkındayız, hem genel merkezimiz nezdinde hem de ilimiz ve ilçemiz nezdinde bu sorunların nasıl çözüleceğine dair raporlar oluşturduk ve bu raporları da gerekli kurumlar ile paylaşmaya da hazırız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.