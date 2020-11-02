SP’li Mutlu İzmit esnafını dinledi

Mutlu, esnaf süreç içerisinde zorluklar çektiğini, gün geçtikçe kan kaybı yaşadıklarını, mevcut iktidarın sorunlara yönelik somut adım atmadığını, geçiştirici pansuman tedbirler ile sadece borçların ötelendiğini söyledi. .

SORUNLARI BİLİYORUZ

SP’li Mutlu, yaptıkları ziyaretlerde esnafın dertlerini sahada görüp çözümler ile alakalı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mutlu, “Biz Saadet Partisi olarak sorunların en başında ekonominin geldiğinin farkındayız, hem genel merkezimiz nezdinde hem de ilimiz ve ilçemiz nezdinde bu sorunların nasıl çözüleceğine dair raporlar oluşturduk ve bu raporları da gerekli kurumlar ile paylaşmaya da hazırız” dedi.