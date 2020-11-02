Seymen: Zor zamanlarda birlikte olmalıyız

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, yaptığı yazılı basın açıklamasında İzmir depremine değindi. İzmir depremine değindi. Seymen, “Duyduğumuz her deprem haberi, bölgemizin sakinlerinin en büyük travmalarından olan 17 Ağustos depremini bizlere hatırlatıyor. O dönem yaşadığımız zorlukları, enkaz görüntülerini, ceset kokularını bilinçaltımız, bilinç düzeyine çıkarıyor. Acılarımız tazeleniyor, kayıplarımızı hatırlıyoruz. 17 Ağustos depreminden sonra yaşanan Van depremi ve Elazığ-Malatya depremlerinde de depremzedelerle özdeşim kurmuş yardımlarımızı göndermiştik. Ülkemizin birincil önceliklerinin deprem konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda önlemler aldık, almaya da devam ediyoruz” dedi.

‘BÜTÜN BU SINAVLARDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ’

Başkan Seymen, açıklamasının sonunda “Gölcük depreminden sonra bölgemizde yapı denetimlerimizi taviz vermeden gerçekleştiriyoruz. Olası bir doğal afeti engelleyemeyiz ancak kayıplarımızı aldığımız önlemlerle engelleyebiliriz. Vatandaşlarımız da deprem konusunda farkındalığını hep üst düzeyde tutmak durumunda.Devletimiz ve milletimiz bir taraftan küresel pandemi ile mücadele ederken diğer yandan deprem, sel ve yangın gibi felaketler ile de savaşıyoruz. 2020 yılı gözle görülür bir şekilde şanssız, kötü geçiyor. İnşallah bütün bu sınavlardan güçlenerek çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Türkiye diyor, Gölcük olarak bütün imkanlarımızla İzmir’in yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.