Çakır'a 'vefa' ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez'in önde gelen esnaflarından Ali Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette çeşitli konular üzerinde sohbet ettiler. Çakır, ziyaretten dolayı Söğüt ve Tuna’ya teşekkür etti.