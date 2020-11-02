Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Kas 2020 - 16:06- Gündem G: 02 Kas 2020 - 16:08

Feyza Kahraman başkan seçildi

Körfez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği seçimleri yapıldı.
mask

Yapılan seçimler sonucunda Feyza Kahraman, Okul Aile Birliği başkanlığına seçildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde de okul aile birliğinde görev yapan Feyza Kahraman; 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde okul aile birliği başkanı olarak vazife yapacak.

OKUL MÜDÜRÜ KUTLADI

Yönetimini oluşturan Kahraman görev dağılımını da gerçekleştirdi. Başkan Yardımcılığına Nesrin Yağcı, muhasipliğe Kadri Kıvrak, sekreterliğe ise Damla Üver görevlendirildi. Şengül Köksal ise üye olarak görev yapacak. Okul Müdürü Harun Künü, başkan seçilen Kahraman ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi. Kahraman ise, elinden gelen hizmetin en iyisini yapacağını söyledi.
# eğitim

02 Kas 2020 - 16:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atık kasaları ile kirlilik önleniyor mask
Atık kasaları ile kirlilik önleniyor
Türk Sağlık Sen’den sağlıkçılara bayrak ve Atatürk kokartı mask
Türk Sağlık Sen’den sağlıkçılara bayrak ve Atatürk kokartı
Karamürselli dalgıçlardan 97’nci yılda muhteşem gösteri mask
Karamürselli dalgıçlardan 97’nci yılda muhteşem gösteri
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı mask
Koray Şener adına üçüncü kütüphane açıldı
GEBZESEM’de imalatlar tüm hızı ile sürüyor mask
GEBZESEM’de imalatlar tüm hızı ile sürüyor
Yabancı eğitimciler tarihi mekanları gezdi mask
Yabancı eğitimciler tarihi mekanları gezdi
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle mask
İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle
6,6 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de hissedildi! mask
6,6 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de hissedildi!
Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı mask
Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı
Karamürsel'de kafasına sıkarak intihar etti! mask
Karamürsel'de kafasına sıkarak intihar etti!
Sağanak yağış nedeni ile Kocaeli'de kulübe yıkıldı! mask
Sağanak yağış nedeni ile Kocaeli'de kulübe yıkıldı!
Benzin ve motorinde indirim beklentisi mask
Benzin ve motorinde indirim beklentisi

GALERİ

Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım)
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı! mask
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı!
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı mask
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı
Bakan Selçuk, Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor mask
Bakan Selçuk, Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL