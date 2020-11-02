Feyza Kahraman başkan seçildi

Yapılan seçimler sonucunda Feyza Kahraman, Okul Aile Birliği başkanlığına seçildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde de okul aile birliğinde görev yapan Feyza Kahraman; 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde okul aile birliği başkanı olarak vazife yapacak.
OKUL MÜDÜRÜ KUTLADI
Yönetimini oluşturan Kahraman görev dağılımını da gerçekleştirdi. Başkan Yardımcılığına Nesrin Yağcı, muhasipliğe Kadri Kıvrak, sekreterliğe ise Damla Üver görevlendirildi. Şengül Köksal ise üye olarak görev yapacak. Okul Müdürü Harun Künü, başkan seçilen Kahraman ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi. Kahraman ise, elinden gelen hizmetin en iyisini yapacağını söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.