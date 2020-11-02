Feyza Kahraman başkan seçildi

Yapılan seçimler sonucunda Feyza Kahraman, Okul Aile Birliği başkanlığına seçildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde de okul aile birliğinde görev yapan Feyza Kahraman; 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde okul aile birliği başkanı olarak vazife yapacak.

OKUL MÜDÜRÜ KUTLADI

Yönetimini oluşturan Kahraman görev dağılımını da gerçekleştirdi. Başkan Yardımcılığına Nesrin Yağcı, muhasipliğe Kadri Kıvrak, sekreterliğe ise Damla Üver görevlendirildi. Şengül Köksal ise üye olarak görev yapacak. Okul Müdürü Harun Künü, başkan seçilen Kahraman ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi. Kahraman ise, elinden gelen hizmetin en iyisini yapacağını söyledi.