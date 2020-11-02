Söğüt, Yozgatlılar Derneği’ni konuk etti

Körfez Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Ata ve Başkan Yardımcısı Hasan Tanyılmaz, önceki gün Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt'u ziyaret etti. Dernek Başkanı Salih Ata, Söğüt’e derneğin faaliyetleri ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.