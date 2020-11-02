Olay Derince Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunbey’de bir dokuma atölyesinde çalışan 63 yaşındaki Kamil Alpkaya, 30 Kasım Cuma günü mesai çıkışından sonra bir daha iş yerine gitmedi. Alpkaya’nın işe gelmemesi sonrası kendisinden haber alamayan iş arkadaşları ise Derince ilçesinde bulunan evine gitti. 2 katlı binanın giriş katında oturan Alpkaya’nın evinde kapıyı açan olmayınca iş arkadaşları ve aynı binada yaşadığı akrabaları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
CANSIZ BEDENİ EVİN BANYOSUNDA BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler polis eşliğinde eve girdiklerinde evin banyo kısmında Alpkaya’yı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Alpkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Birkaç gün önce öldüğü belirlenen Alpkaya’nın cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
ELLERİYLE BESLEDİĞİ KEDİ ÖKSÜZ KALDI
Öte yandan hayatını kaybeden Alpkaya'nın her gün sokakta özenle beslediği kedi ise öksüz kaldı. Akkaya'nın işe giderken ve iş çıkışında beslemeyi ihmal etmediği kedi, Akkaya'nın cansız bedeninin bulunduğu evin önünde beklerken çevredekiler tarafından fark edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.