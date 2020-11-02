Yeni ve ağır hasta sayısında artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 139 bin 103 testle birlikte toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260’a ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 302 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 379 bin 775’e çıktı. 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 10 bin 402’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 521 artarak 327 bin 7’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 2 bin 341, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 4.7 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.”