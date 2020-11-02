Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı

Alınan bilgiye göre Kartepe İstasyon Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha öncede araç park yeri nedeniyle birbirleri ile kavgalı oldukları öğrenilen 2 esnaf arasında yine aynı sebepten dolayı tartışma çıktı. Esnaflardan E.K. ile komşu esnaf E.Ç ve E.Ç. arasında sözlü olarak başlayan kavga bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya esnafların yakınları D.Ç ve A.O.G. isimli şahıslar da dahil olunca de müdahil olunca çıkan arbedede 5 kişi bıçaklanarak yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunamayan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 yaralı daha sonra polis merkezine götürülürken 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.