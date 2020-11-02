Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı

Alınan bilgiye göre Kartepe İstasyon Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha öncede araç park yeri nedeniyle birbirleri ile kavgalı oldukları öğrenilen 2 esnaf arasında yine aynı sebepten dolayı tartışma çıktı. Esnaflardan E.K. ile komşu esnaf E.Ç ve E.Ç. arasında sözlü olarak başlayan kavga bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya esnafların yakınları D.Ç ve A.O.G. isimli şahıslar da dahil olunca de müdahil olunca çıkan arbedede 5 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunamayan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 yaralı daha sonra polis merkezine götürülürken 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.