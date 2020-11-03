Kocaeli Valisi Yavuz’dan kadınlara ‘gün’ uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları, korona virüse karşı almaları gereken önlemler konusunda uyardı. Paylaşımında korona virüsün en çok 20-40 yaşları arasındaki vatandaşlarda yayılmaya başladığını söyleyen Yavuz, ev ziyaretlerini ve kadınlar arasında yapılan ‘gün’lerin ertelenmesi gerektiğine dikkat çekti.
"HANIMLAR ARASI YAPILAN GÜNLERİ LÜTFEN ERTELEYELİM"
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Yavuz, “Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim! Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım! Siz Hemşehrilerimize güveniyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.