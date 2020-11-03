Ele geçirilen kuşlar doğaya salındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bir depoda beslenmesi ve satılması yasaklı kuşlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından depoya baskın düzenleyen polis, depo içerisinde Kara Avcılığı Kanununca beslenmesi ve satılması yasaklanan 8 saka ve 2 floria cinsi kuş ele geçirdi. Kuşlar Milli Parklar görevlileri tarafından doğal ortamına salınırken, U.A.'ya idari para cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.