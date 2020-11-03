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03 Kas 2020 - 09:28- Gündem G: 03 Kas 2020 - 09:29

Ele geçirilen kuşlar doğaya salındı

İzmit'te polis ekiplerinin yaptığı operasyonda beslenmesi ve satılması yasak olan 8 saka ve 2 floria cinsi kuş ele geçirildi. Kuşlar, Milli Parklar görevlileri tarafından doğaya salınırken bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bir depoda beslenmesi ve satılması yasaklı kuşlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından depoya baskın düzenleyen polis, depo içerisinde Kara Avcılığı Kanununca beslenmesi ve satılması yasaklanan 8 saka ve 2 floria cinsi kuş ele geçirdi. Kuşlar Milli Parklar görevlileri tarafından doğal ortamına salınırken, U.A.'ya idari para cezası uygulandı.
# Kocaeli, İzmit

03 Kas 2020 - 09:28 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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