"Taban memnunum diyorsa kendini kandırır"

DEVA Partisi İzmit İlçe teşkilatı 7 Kasım tarihinde yapılacak il kongresi öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. 23 Eylül tarihinde Merkez ilçe başkanlığına atanan Avukat Çağrı Çakıcı kongre öncesi teşkilat çalışmalarını anlattı. Çağrı Çakıcı ev sahipliğinde yapılan toplantıya İlçe yöneticileri Cihan Alpaslan, Aytaç Güçel, Şemsettin Çakır, Mustafa Çiftçi, Nurhan Başgöz, Erdinç Erden, Sibel Kadıoğlu ve Ercan Aktan katıldı.

“SEÇİLMİŞ OLARAK SAHAYA İNECEĞİZ”

Kocaeli Teşkilatlanması kapsamında İzmit İlçe Başkanlığına atandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Çağrı Çakıcı, 20 asil 21 yedek ilçe yöneticisi ile yönetiminin tamamladığını söyledi. Yaklaşık 600 kişi gönüllü başvuru arasında yönetimlerini oluşturduklarını söyleyen Çakıcı, “7 Kasım’da kongremizi gerçekleştirmek üzere seçim kuruluna başvurumuzu yaptık.Necati Gençoğlu Kültür merkezinde kongremiz var. Atanmışlıktanseçilmişe geçerek sahaya inmeyi planlıyoruz. Bugünkü ekonomik tablo içinde ülkede yatırım yapmak isteyen insan yok. Her şey işverenin zararına gidiyor. Sattığını geri koymaya esnaf korkuyor. Fiyat endeksli bir sıkıntı var. Yatırım yapılmıyor, yatırım yapılmadığı için de sektörlerde iş yürümüyor. İnsanlar sermayelerini kaybediyor.” İfadelerini kullandı.

“ADALETE VE SİYASETE OLAN GÜVEN AZALIYOR”

“Biz her sektörün kendi problemlerini ve çözüm önerini dinleyip proje üretmek için kadrolarımızla çalışacağız” diyerek sözlerine devam eden Çakıcı, “Asil ve yedek ayrımı yapmadan 40 kişi birlikte çalışacağız. Hedefimiz iktidar olmak. Yerel ve genel seçimleri kazanmak istiyoruz. Ekonominin temeli güvenmektir. Bizim için ülkede birinci önemli husus güveni tesisi etmek. Baktığımız zaman bir korku var. Kimin barınma kiminin geçinme korkusu var. Bu korkuların çözümü güvenle birlikte işleyecek çarkların dönmesi. Bu ülke bizim, bizden sonra da gençlerin ve çocukların olacak. Herkesin güvende olacağı bir şehir teslim etmeliyiz. Adalete ve siyasete olan güven azalıyor. Tekrardan bunları sağladığımız zaman daha mutlu ve huzurlu bir ülkemiz olur. Bir iktidar halkın desteğini kaybediyorsa iktidarda kalamaz. Hepimiz yorulduk. Kavga dilinden hepimiz yorulduk. Birbirimize sataşarak değil üreterek bir politika izlememiz gerekiyor.” dedi.

“TABAN MEMNUNUM DİYORSA KENDİNİ KANDIRIR”

Tabanın isteği neyse onu genel merkeze ulaştırmak gerektiğini ifade eden Çakıcı, “Şimdilerde tavandan yapılan baskı tabana uygulanıyor. Ülkede gereğini yaparsak refah olarak daha iyi seviyelere ulaşırız. Geldiğimiz noktada kimsenin kimseye kandırmasına gerek yok. Bizim kimseyi kandırmaya ihtiyacımız yok. Oy vermiyorsa insanlar kendilerini kandırıyordur. Hangimiz bugün ekonomiden adaletten memnunuz. Millettin kararı her zaman doğrudur ama bu tabloda hala memnunum diyorsa kendini kandırır. Memnun değilim deyip oy verirse kendini kandırır. Oyu verirken ben memnunum diyorsa kendini kandırır.” şeklinde konuştu.