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03 Kas 2020 - 09:55- Asayiş G: 03 Kas 2020 - 09:58

Kocaeli'de ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilendi

İzmit'te bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Gökçeören Üçgaziler Mahallesi'nde Azime ve Salim Kaya çiftine ait prefabrik evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Alevleri farkeden Azime Kaya, eşi ile 7 yaşındaki kızları Elanur ve misafir olarak kalan yakınlarının kızı Sinem Yılmaz'ı (12) uyandırdı. Kaya çifti, çocukları evden çıkartarak komşularından yardım istedi. Dumandan etkilenen çocuklar,  Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
# Kocaeli

03 Kas 2020 - 09:55 - Asayiş

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