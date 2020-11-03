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03 Kas 2020 - 20:30- Gündem

İnönü esnafı, araç parkı istemiyor

İnönü Caddesi Çınarlı mevkii esnafı, cadde üzerinde araç parkının yapılmasını istemiyor. Satışlarının azaldığını söyleyen esnaflar, son yapılan park düzenlemesi ile caddedeki trafiğin de arttığını söylediler

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit İnönü Caddesi Çınarlı mevkiinde bulunan esnaflar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son trafik düzenlemesinden şikayetçi. Yolun sağ tarafına yapılan araç parkının sol tarafa taşınmasının yanlış olduğunu söyleyen bölge esnafı araçların caddeye park etmesini istemiyor. Araçların yolun soluna park etmesinin dünyada başka örneği olmadığını söyleyen esnaflar yetkililerden sorunu çözmelerini istedi.

“İNSAN TRAFİĞİ AZALDI”

4 kuşaktır İnönü Caddesinde esnaflık yapan Şenyuva Köftecisi sahibi İlhan Haftacı esnaflar adında yaptığı konuşmasında caddedeki sorunların İbrahim Karaosmanoğlu döneminde başladığını belirtti. Eskiden İnönü Caddesinde insan trafiği olduğunu söyleyen Haftacı, “İnsan ayağı azaldı. Tahir Başkana da seçim döneminde söyledik. Burayı çekim haline getirelim istedik ama trafik tek şeride düştü. Şuanda sağda olan otoparkı sola aldılar. Türkiye de sanırsam bir ilki yapacaklar.” dedi. 

“PARKOMAT TABELASI ASILDI”

Kendilerine daha önce söylenmemesine rağmen gün içinde caddeye parkomat tabelası asıldığını iddia eden Haftacı, esnafın tepkisi üzerine tabelanın kaldırıldığını söyledi. Sözlerine devam eden Haftacı, “Bu park düzeni ile Leyla Atakan Caddesi tarafından gelen sürücü hastane yolu tarafından gelen aracında önüne düşüyor. Çift taraflı büyük sorun oluyor. Biz burada dükkanlarımızın önüne araç park etmesini istemiyoruz. Trafiği bu şekilde yapmalarındaki amaç belli değil.” şeklinde konuştu.

“TAHİR BAŞKAN YARDIMCI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ”

Araç sayısının artmasına rağmen yolun daraldığını vurgulayan Haftacı, “Pandemi döneminden esnafın yanında olmaları gerekiyor. Bize insan lazım araç lazım değil. Tahir Başkan bize bu konuda yardımcı olacağını söyledi ama işler daha kötü oldu. Bu konuda kimse muhatap olmuyor bizle. Geçtiniz günlerde haritalı bir genç geldi 15 dakikadan fazla park olamayacak dedi. Bugün Parkomat getirdiler” ifadelerini kullandı.

# İzmit, Büyükşehir, trafik

03 Kas 2020 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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