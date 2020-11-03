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03 Kas 2020 - 15:18- Gündem G: 03 Kas 2020 - 15:19

Kartepe’de yüzme havuzu ihalesi yapılacak

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi’nde hizmete açılan Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde bulunan muhtelif alanları ihaleye çıkarıyor.
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Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleye yapılacak. Köseköy Mahallesi Terzi Gölü Caddesi No:8 adresinde bulunan Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kompleksi içerisinde zemin kat giriş kısmında yaklaşık 6m² stant alanı, zemin katta yaklaşık 40m² kullanım alanlı kafeterya ve 1.katta 10,2m² büfenin, 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacak.

İHALEYE KATILIM

Kapalı Teklif usulüne göre, 05 Kasım 2020 Perşembe günü Saat: 10:10’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak olan ihale muhammen kira bedeli 1 yıllık peşin 36 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 3 bin 240 TL geçici teminat bedelini yatırarak istenilen belgelerin en geç bugün saat 17:00' ye kadar Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.
# Kartepe

03 Kas 2020 - 15:18 - Gündem

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