Kartepe’de yüzme havuzu ihalesi yapılacak

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleye yapılacak. Köseköy Mahallesi Terzi Gölü Caddesi No:8 adresinde bulunan Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kompleksi içerisinde zemin kat giriş kısmında yaklaşık 6m² stant alanı, zemin katta yaklaşık 40m² kullanım alanlı kafeterya ve 1.katta 10,2m² büfenin, 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacak.
İHALEYE KATILIM
Kapalı Teklif usulüne göre, 05 Kasım 2020 Perşembe günü Saat: 10:10’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak olan ihale muhammen kira bedeli 1 yıllık peşin 36 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 3 bin 240 TL geçici teminat bedelini yatırarak istenilen belgelerin en geç bugün saat 17:00' ye kadar Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.