03 Kas 2020 - 15:18- Gündem

Gebze Belediyesi’nden geri alma ‘garantili’ arsa satışı

Gebze’nin Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri’nde fırtına öncesi sessizlik. Hürriyet Mahallesi’nde tapu beklentisi süren vatandaş önceki cuma günü akşam Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 23 Nisan Caddesi üzerinde bir kez daha gönüllü hukukçuları Avukat Recep Dursun ile bir araya geldi.