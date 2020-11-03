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03 Kas 2020 - 15:18- Gündem G: 03 Kas 2020 - 15:21

Gebze Belediyesi’nden geri alma ‘garantili’ arsa satışı

Gebze’nin Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri’nde fırtına öncesi sessizlik. Hürriyet Mahallesi’nde tapu beklentisi süren vatandaş önceki cuma günü akşam Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 23 Nisan Caddesi üzerinde bir kez daha gönüllü hukukçuları Avukat Recep Dursun ile bir araya geldi.
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Toplantıya Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanvekili Mustafa Cebeci ev sahipliği yaptı. Gebze’nin Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleri’nde imara kapalı hazine arsalarını belediye üzerine “toprak dökülen faizle” satışa çıkarttı. Üstelik alıcıya, “İmar sonrası geri alabilirim. Binanı yıkmazsan, parasıyla yıkarım” garantisi de veriliyor.
# Gebze

03 Kas 2020 - 15:18 - Gündem

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