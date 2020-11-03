İzmit halkının yardımları İzmir’e ulaştı

İzmir’de meydana gelen 7,0 şiddetinde depremin ardından harekete geçen İzmit Belediyesi bölgedeki depremzedelerin yaralarını biraz olsun sarmak için gönüllülük esaslı çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen depremin hemen ardından İzmir’e giden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in depremden etkilenen vatandaşlar için İzmit halkına yaptığı yardım çağrısı kısa sürede sonuç bularak toplanan 1 TIR dolusu yardım malzemesi İzmir’e ulaştı.

İZMİT HALKININ HEDİYESİDİR

Gece saatlerinde İzmit’ten yola çıkan yardım TIR’ı depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesine giderken burada yardım TIR’ını Bayraklı Belediyesi ekipleri karşıladı. Bayraklı Belediyesinin yardım deposuna indirilen üzerinde “İzmit halkının hediyesidir” yazan yardım kolileri depremzedelerin ihtiyaçlarına göre ekipler tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Böylelikle İzmit Belediyesi yaşanan doğal afetler sonrasında üçüncü TIR’ını da İzmir’e göndermiş oldu.

İLK GÜNDEN BERİ İZMİT BELEDİYESİ İZMİR’DE

İzmir’de yaşanan 7,0 şiddetinde depremin hemen ardından Başkan Hürriyet içerisinde arama kurtarma, sosyal destek ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle birlikte yanlarında temel ihtiyaç malzemelerini de alarak İzmir’e gitmişti. Başkan Hürriyet’in İzmir’de desteği sürerken, ardından İzmit’ten bir ekip daha yola çıkarak depremden etkilenen İzmir halkına desteğe devam etti.

BAŞKAN HÜRRİYET’İN YARDIM ÇAĞRISI İZMİT HALKINI HAREKETE GEÇİRDİ

Başkan Hürriyet’in İzmir’deki incelemeleri sonrasında battaniye, bebek bezi, ısıtıcı, hijyenik ped ve maske gibi ihtiyaçlar için yaptığı yardım çağrısı ise İzmit halkını harekete geçirdi. Bu çağrının ardından İzmitliler 2 gün gibi kısa sürede 1 TIR dolusu hiç kullanılmamış yardım malzemelerini İzmir’e gönderilmek üzere İzmit Belediyesi ekiplerine teslim etti. Başkan Hürriyet, İzmir’den İzmit’e dönmesinin hemen ardından yardım malzemelerinin paketlenmesi ve yüklenmesi işlemleriyle yakından ilgilendi. İzmit halkının büyük duyarlılığı ile toplanan 1 TIR dolusu yardım malzemesi İzmir’e ulaştı.

ÇADIRLARIN KURULMASINDA BÜYÜK ROL OYNADILAR

İzmit Belediyesinin tam donanımlı ve eğitimli olan arama kurtarma ekibi İZBAK’ın bölgede yaptığı çalışmalar ise büyük bir takdirle karşılandı. Çadır kurma konusunda büyük bir tecrübeye sahip ekip özellikle Buca’daki çadırların kurulmasında büyük bir emek verdi.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Ayrıca depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Buca’da kurulan stantlarla bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları hızlı bir şekilde giderilmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi personeli ve gönüllülerden oluşan ekiple birlikte 24 saat boyunca hazır bir şekilde depremin yaraları biraz olsun sarılmaya çalışılıyor. Depremin yaşandığı günün ilk gecesinden itibaren İzmir halkının yanında olan İzmit Belediyesi sürekli olarak İzmit’ten İzmir’e önemli bir destek vermeye devam ediyor.