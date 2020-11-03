Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Kas 2020 - 15:36- Ekonomi G: 03 Kas 2020 - 15:43

Kocaeli'nin bu ayki zam şampiyonu belli oldu

Kocaeli'de ekim ayında fiyatı en çok artan madde %62,74 ile domates oldu
mask

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, Kocaeli'nin de bulunduğu bölgede %1,99 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,13 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgedeki fiyat artışı %12,82 oranı ile Türkiye ortalaması %11,89’un 0,93 puan üstünde gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti. Kocaeli'de Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %62,74 ile domates olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-28,05 ile limon oldu.

 
# Kocaeli

03 Kas 2020 - 15:36 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ekim ayında en çok kadın pardösüsünün fiyatı arttı mask
Ekim ayında en çok kadın pardösüsünün fiyatı arttı
İmalat sanayisinde 5 ay üst üste büyüme mask
İmalat sanayisinde 5 ay üst üste büyüme
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi mask
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Cep telefonunu POS’a çevirdi mask
Cep telefonunu POS’a çevirdi
Pazarın şampiyonu 'sarımsak' oldu mask
Pazarın şampiyonu 'sarımsak' oldu
Perakende ve toptan fiyatlar arttı mask
Perakende ve toptan fiyatlar arttı
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle mask
İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle
Benzin ve motorinde indirim beklentisi mask
Benzin ve motorinde indirim beklentisi
Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı mask
Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı
İzmit'te korkutan görüntü! Her yer kırmızıya büründü mask
İzmit'te korkutan görüntü! Her yer kırmızıya büründü
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın”  mask
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın” 
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı

GALERİ

Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım)
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı! mask
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı!
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı mask
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL