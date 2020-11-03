Kocaeli'nin bu ayki zam şampiyonu belli oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, Kocaeli'nin de bulunduğu bölgede %1,99 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,13 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgedeki fiyat artışı %12,82 oranı ile Türkiye ortalaması %11,89’un 0,93 puan üstünde gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti. Kocaeli'de Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %62,74 ile domates olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-28,05 ile limon oldu.