Kocaeli'nin bu ayki zam şampiyonu belli oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, Kocaeli'nin de bulunduğu bölgede %1,99 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,13 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgedeki fiyat artışı %12,82 oranı ile Türkiye ortalaması %11,89’un 0,93 puan üstünde gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti. Kocaeli'de Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %62,74 ile domates olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-28,05 ile limon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.