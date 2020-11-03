03 Kas 2020 - 16:03- Gündem

Corona virüsü mutasyona uğradı: Artık çok daha bulaşıcı

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı... ABD'de yapılan ve 5.000'den fazla hastanın dahil olduğu araştırmada corona virüsünün ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale döndüğü ortaya çıktı.