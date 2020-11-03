ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston’da bulunan Houston Methodist Hastanesi’nde yapılan ve 5.000’den fazla Covid-19 hastasının dahil olduğu araştırmada corona virüsünün zaman içerisinde mutasyona uğradığı sonucuna ulaşıldı. Bilim insanları günümüzdeki corona virüsünün D614G isimli bileşenden oluştuğunu tespit eden bilim insanları, “Mutasyona uğrayan corona virüsü orijinal virüsten çok daha bulaşıcı” ifadesini kullandı. Hakemli dergi mBIO’da yayınlanan araştırmayı yürüten Dr. Ilya Finkelstein, “Virüs mutasyona uğramaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Corona virüsü mutasyona uğradı: Artık çok daha bulaşıcı
Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı... ABD'de yapılan ve 5.000'den fazla hastanın dahil olduğu araştırmada corona virüsünün ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale döndüğü ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Deniz - Hayırlı olsun herkes korona
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.