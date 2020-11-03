Bütçeye muhalefet grubundan eleştiri

İzmit Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı, 19 maddelik gündem maddesini görüşmek üzere belediye binasında gerçekleştirildi. Depremin meydana geldiği İzmir’den döner dönmez meclise katılan Başkan Hürriyet, “İzmir depremi bize Elazığ’dan sonra yine kendini hatırlattı. İzmir’le birlikte bütün Türkiye yaralı. Ortaklaşa yaraların sarılması çok kıymetli. Keşke bu acılar yaşanmasa ancak deprem değil, binalar öldürüyor. Haberi duyar duymaz İzmir’e gittik. Çok fazla etkilendim oradaki manzaradan. Yardımlarımızı insanlarımızla paylaştık. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun diyoruz. Ben orada fedakarca çalışan İzmitlilere de çok teşekkür ediyorum. İzmitli hemşehrilerimizin yardımıyla 2 günde 1 tır dolusu yardımı toplayarak İzmir’e gönderdik” dedi.

BURHAN KUZU'YU ANDI

Kasım ayı içerisindeki özel gün ve haftaları kutlayan İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle vefat eden eski Milletvekili Burhan Kuzu’yu da unutmadı. Hürriyet, “Milletvekilliğim dönemimde beraber görev yaptığımız Sayın Burhan Kuzu’yu kaybettik. AK Parti grubuna, milletvekillerine başsağlığı diliyorum. Burhan Kuzu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu arada koronavirüs testi pozitif çıkan Meclis Üyemiz Hayrettin Ünlü ve ailesine geçmiş olsun” dedi.

ÇETİN: VADİ İZMİT EVLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

AKP Meclis Üyesi Mehmet Çetin, verdiği önergede “Vadi İzmit konutlarıyla ilgi yağışlı havalarda bölge sakinleri sürekli şikayet alıyoruz. Çevre düzenlemesi ve yollarda ciddi anlamda eksiklikler olduğunu söylüyorlar. Çevre düzenlemesi ve yol ihalesi yapılmadan satış ihalesini yapılmasının evlerin fiyatının düşmesine sebep olacaktır” dedi. Başkan Hürriyet ise “İstinat duvarı ihtiyacı vardı. Şu an yapım aşamasında. İhale hazırlıkları da yapılıyor ama çevre düzenlemesi ve yol yapımı bittikten sonra ihale edeceğiz” dedi.

YOLDAŞ: MUHTARLIĞIN TAŞINMASI NE KADAR DOĞRU

AKP Meclis Üyesi Vedat Yoldaş, “Belediye binasından uzaklaştırıp yeni bir yere kiraladığınızı öğrendik. Muhtarların taşınması ne kadar doğru? Hani amaçla bunu yapıyorsunuz. Belediyeye ne kadar mali yük getirecek” diye sordu. Başkan Hürriyet ise “Çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Muhtarlarla daha ışkı ilişki kurma gayesindeyiz. Muhtarlıklar derneğini o binaya taşınacağını öğrendik muhtarlarımız derneğe daha çabuk ulaşsın diye aynı binaya taşımak istedik” dedi.

ÖNCE BAKANLIĞA SORMAK GEREKİYOR

MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan verdiği önergede “Zeytinburnu sakinleri ve diğer mahallelerde hayvancılık yapan vatandaşlarımızdan alınan şikayetlerde yeni doğan buzağıların ve kuzuların geç küpelendiği ve teftiş almadıkları belirtilmektedir. Veteriner Müdürlüğü bu konuda yardımcı olacak mı, hizmetler ne zaman başlayacak” dedi. Başkan Hürriyet ise “Önce bakanlığa sormak gerekiyor. Önce bakanlığın eyleme girmesi gerekiyor. Veteriner müdürlüğümüz önce sokak hayvanları için çalışıyor. Kaynağımız ve yetkimiz yeterse gereğini yapma konusunda çekinmeyiz” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET: ONLARIN EKMEĞİYLE OYNAMAK İSTEMİYORUM

MHP’li Kazan, sunduğu başka bir önergede “Akpınar Mahallesi’nde temizlikte ne zaman toplu temizlik yapılacak. Ayrıca neden muhtar yerine CHP mahalle temsilcisinden bilgi alınıyor” diye sordu. Başkan Hürriyet, “Hiçbirini ayrımcılığa tabi tutmuyoruz, ana avrat küfredene bile hizmet götürüyoruz. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Yaptığımız çalışmaları muhtarlar mutlaka bildiriyoruz. Ne güzel ki arkadaşlarımız temizlik farkındalığı yapıyor. Siz de biliyorsunuz ki AK Parti döneminde birçok arkadaşımız işe girmiş. Ama temislik işlerine çalışan arkadaşlarımız “Biz parti gözetmeksizin çalışıyoruz dışarda yapılan yorumlar bizi çok kırıp üzüyor. Görevin ihmali yönünde yapılan bütün eleştiriler beni çok rahatsız ediyor” dediler bana. Ben başka türlü de siyaset yapabilirim ama onların ekmeğiyle oynamak istemiyorum” dedi. Eksik kaldılarsa yine uyarırım ben” dedi.

İZGAZ’A TEKRAR GİDECEĞİZ

MHP’li Kazan “İzmitimizin birçok mahallesine doğalgaz ulaştı fakat Bağlıca, Düğmeciler, Güvercinlik, Ambarcı, Çavuşoğlu, Yenice ve Süleymaniye Mahallelerine neden hala ulaşılamadı?” diye sordu. Başkan Hürriyet önergeyi cevaplandırarak “İZGAZ Fransızlara neden satıldı neden özelleştirildi diye sormak lazım. Biz her türlü desteği vereceğimizi söylemiştik ancak İZGAZ karılık diyor imar diyor bin derecen su getiriyor. Takdir edersiniz ki özel şirket para kazanmak istiyor. İzmir depremi olmasaydı İZGAZ’a tekrar gidecektik. İZGAZ’a tekrar gideceğiz. İZGAZ’ın da yetkililerin de bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

YENİ LOGO HAZIRLIYORUZ

MHP’li Kazan, “Sarısu Gençlik Kampının tadilatı için ihale yapılmış mıdır? Yapılmışsa ihalenin duyurusu neden yapılmamıştır? Masraflar nereden karşılanmıştır. Bektaş İnşaat ne kadar yardımda bulunmuştur?” diye sordu. Başkan Hürriyet, “Kullanılmayan birçok malzemeyi geri dönüştürdük bu kampta. Detaylı bilgiyi ilgili müdürlüklerimiz size sunacaktır” dedi. Kazan ayrıca “İzmit Belediyesi’nin kurumsal logosunu yavaş yavaş değiştirmeye başladığınızı görüyoruz. Çalınan Atatürk heykelinin yenisini yaparken halk oylaması yaptınız. Yeni logonun belirlenmesi konusunda da oylama yapacak mısınız?” dedi. Meclisten geçen resmi bir logomuz yok. Müfettiş bile tenkit etti. Renk değişikliği var sadece. Yeni bir logo çalışması talimatı verdim. Saat Kulesi, Atatürk Anıtı ve çınar yaprağıyla beraber güzel bir hale getirebilmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Sizlerin de önerisi olursa her zaman açığız” dedi.

TAŞTEKİN: YUMURTA ÜRETİMİNİN NE ALAKASI VAR

AKP Meclis Üyesi Güzin Taştekin, teleferik raporuyla ilgili söz alarak “Teleferik ya aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya gider. Biz inşallah uygulayabilirseniz ilk defa şehrin üzerinde geçtiğini göreceğiz. 90 sayfalık rapordan 19 sayfasında teleferikten bahsediliyor. Geri kalan 71 sayfada konuyla ilgili olmayan bir sürü şey var. İkliminden, hayvancılığına madenciliğinden tarımına, Darıca Kalesi’nin tarihçesinden, Bağırganlı’nın plajlarına kadar birçok konu var. Yıllık yumurta üretimi, konusunda bilgiler var. Burada neyi anlatmaya çalışılmış anlayamadım. 6 Milyon 122 Bin 500 Avro maliyet çıkmış toplamda. Saatte ortalama 500 kişinin bineceği bir teleferik günde asgari 8 saat çalışacağı bilgisi verilmiş. Bu varsayımların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

HÜRRİYET: YAPICI MUHALEFETE AÇIĞIZ

Teleferik raporuyla ilgili konuşan Başkan Hürriyet ise “Gelen raporun teknik incelemesini henüz yapmadık. Komisyona sunduk ki değerlendirin diye. Bu konu hepimizin el birliği ile teknik anlamda hep birlikte değerlendirelim. Sunulan detayların hiçbirinin fizibilite raporuyla alakalı olup olmadığını bilemeyiz. Eğer alakası yoksa başka firmaya da yaptırabiliriz. Ordu Boztepe teleferiğini yapan firmanın çok başarılı olmasından dolayı onları seçtik. Ancak değerlendirmelerini yanlış görüyorsak muhakkak yapıcı muhalefete açığız” diye konuştu.

BARO'NUN REKLAMI KONUŞULDU

MHP’li Kazan verdiği bir başka öneride “ Kocaeli Barosu’nun yan tarafındaki binanın dev reklam alanının İzmit Belediyesi tarafından kiralandığı yerel gazetelerde yeraldı. Yüzlerce billboard varken neden orası kiralandı. Bu yetimin, öksüzün malını sokağa atmak değil midir? 6 aydan uzun bir baronun reklamının yapılması doğru mudur?” diye sordu. Bakan Hürriyet Kazan’ı “Bizim içim sembol. Kira süresi bittiğini duyunca kiraladık. Kendi çalışmalarımızı duyurmak adına yaptık. Elektronik sistem çalışıyorduk oraya. Ticaret amaçlı değil. O süre içerisinde çoklu baroların yasal düzenlemesi gündeme gelince baro başkanlığı kullanmak için istedi. Sistemimiz henüz bitmedi. Bitikten sonra tanıtım alanımızı oluşturacağız. Amacımız kimseyi parlatmak değil toplumsal olaylara dikkat çekmektir” dedi.

HUZUREVİNİN ARSA KONUSU KOMİSYONDA

İzmit Huzurevi ile belediye ve valilik arasında soruna sebep olan arsa krizi de meclis te görüşüldü. Valilik, Ambarcı Köyü’nde bulunan 10 dönümlük arazinin 4 dönümünü İzmit Belediyesi’ne vermişti. Belediye kendi arsası değerindeki bu arsanın devrini kabul etti. Devir işlemi, oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi. Böylece İzmit Turgut Mahallesi 308 ada, 84, 85, 86 no’lu parsellerde bulunan İzmit Huzurevi’nin başka bir arsa ile tapu devirleri Huzurevinin arsa sıkıntısı da çözülmüş oldu.

BÜTÇE 310 MİLYON TL İLE KABUL EDİLDİ

Belediyenin şirketi olan SARBAŞ’a 2 Milyon 20 Bin TL’lik aktarımı oy birliği ile kabul edildi. Akabinde İzmit Belediyesi’nin 2021 yılı gelir gider bütçesi okundu. Geçtiğimiz yıl tahmini bütçesi 300 Milyon TL olan İzmit Belediyesi’nin bu yılki bütçesi 10 Milyon TL arttı. 310 Milyon TL olan belediyenin bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Bütçe ile ilgili konuşan AKP Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Yatırım müdürlüklerinin rakamlarına baktığımızda üzülerek söylüyorum. Elbette pandemi sürecinden geçiyoruz bunu kabul edebiliriz ancak yatırım müdürlükleri fen işlerinin 2018’de yüzde 72, 2019’da yüzde 8 olan bütçe gerçekleşme oranı, Ekim ayı sonu itibariyle yüzde 10” dedi.

TUTUŞ: GERÇEKLEŞME ORANLARI DÜŞMÜŞ

Konuşmasını sürdüren Tutuş, “Belediyenin esas yatırım müdürlüğü diyeceğimiz fen İşleri mecliste onaylanan şu kadar ara harcayacağımız bütçenin yüzde 10’u Fen İşleri’ne harcanmış. Bu sadece pandemiye bağlanacak bir şey değil. Etüt Projede ise geçmiş yıllarda yüzde 60’larda iken şimdi yüzde 6’larda. Park ve bahçelerde yüzde 100 gerçekleşme oranı bu yıl yüzde 2. 3 tane müdürlüğün 115 Milyonluk rakamından sadece 32 Milyonu vatandaşa hizmet olarak yansımış. Basında ilk kez park yapılan ya da ilk kez asfalt yapılan diye haberler gördük. Bunların gereği yansıtmadığını rakamlarla sizlere söyledim” diye konuştu.

CEDİT’TEN GELEN PARA ERİYECEK Mİ?

Bütçeyi eleştirmeye devam eden Tutuş, “Fen işlerinde 2020’e nazaran 2021’de daha fazla planlamamız var. 2020 yılına göre 2021 bütçesi düşürülmüş. Hem bütçe düşürülüyor hem de daha çok planlamamız var diyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki. Park bahçeler müdürlüğünün bütçesi 18 Milyon olan bütçe 3 Milyon’a düşürülmüş. Fen işlerinin bütçesi 58 Milyon’dan 50 Milyon’a düşürülmüş. Ayrıca Vadi kentten gelen para ile Cedit’i yapacağız diyorduk. Cedit’i bıraktık. Şimdi Vadi Kent’ten gelen paranın 40 milyonluk kısmı bütçeden görünüyor ancak diğer gelir hangi projede kullanılacak bunu göremedik bu para 2021 yılı bütçesinde eriyip gidecek mi yoksa?” dedi.

HÜRRİYET: KEŞKE EKONOMİ ŞAHA KALKSA

Hürriyet, Meclis Üyesi Tutuş’un eleştirilerine cevap vererek “Ayağı yere basan bütçe yapalım dedik. Keşke ekonomi şaha kalksa, keşke kriz olmasa, keşke Türkiye’nin genel durumu çok iyi olsa. Biz de rahat rahat vergileri ve gelirleri toplasak ve rahat rahat yatırım yapabilsek. Bütçelemede doğru iş yaptığımızı düşünüyorum. Şişirme bütçe yamıyoruz olmayan paraları kazanacağımızı söylemiyoruz. Bu bütçeyi adil bir şekilde müdürlükler arasında dağıttığımızı düşünüyorum. Sizin yaptığınız bütçe ile şimdiki bütçe aynı. Tasarruf en önemli kriterimiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan üğpir sonraki meclis toplantısının 1 Aralık 2020 yılında saat 15:0’da yapılmasına karar verildi.