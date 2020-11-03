Yeni ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 79 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 481’e yükseldi.

Bugün toplam 146 bin 274 test yapılırken, 2 bin 343 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 382 bin 118 oldu.

Bugün iyileşen bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 328 bin 824’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 386 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

* Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak.

* Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.