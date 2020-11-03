Düğün salonunda yangın paniği

Olay, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bililere göre, bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunda, içeride sadece işletme sahiplerinin bulunduğu sırada elektrik hattındaki kıvılcımların yerde bulunan halıları tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Dumanları fark eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.