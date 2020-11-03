Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Kas 2020 - 21:33- Asayiş G: 03 Kas 2020 - 21:35

Düğün salonunda yangın paniği

Körfez'de bulunan bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
mask

Olay, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bililere göre, bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunda, içeride sadece işletme sahiplerinin bulunduğu sırada elektrik hattındaki kıvılcımların yerde bulunan halıları tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Dumanları fark eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Körfez

03 Kas 2020 - 21:33 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 153 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 153 kişiye para cezası
Kocaeli'de ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilendi mask
Kocaeli'de ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilendi
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı
15 yıldır aranan hükümlü yakalandı mask
15 yıldır aranan hükümlü yakalandı
311 operasyonda 86 kişi tutuklandı mask
311 operasyonda 86 kişi tutuklandı
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular mask
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle mask
İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle
Benzin ve motorinde indirim beklentisi mask
Benzin ve motorinde indirim beklentisi
Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı mask
Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı
İzmit'te korkutan görüntü! Her yer kırmızıya büründü mask
İzmit'te korkutan görüntü! Her yer kırmızıya büründü
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın”  mask
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın” 
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı

GALERİ

Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım)
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı! mask
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı!
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı mask
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL