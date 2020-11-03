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03 Kas 2020 - 23:06- Spor G: 03 Kas 2020 - 23:15

Anadolu’nun beyi kupanın beyi! “1-2”

Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig takımlarından Ankaragücü ile karşılaştı. Deplasmandaki karşılaşmayı Mervan Yiğit ve Erdinç Karakaş’ın golleri ile 2-1 kazanan yeşil siyahlılar adını dördüncü tura yazdırırken hem bir Süper Lig takımını kupadan saf dışı bıraktı hem de kupanın beyi olduğunu gösterdi.
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Başkent Ankara’daki maçın ilk yarısında oyunun hakimi Ankaragücü’ydü. Sarı lacivertlilerin ilk yarıda Alper Potuk ve Bovren ile topları direkten döndü. As kadrodaki futbolcularını dinlendiren yeşil siyahlılar 25. dakikadan sonra pas yapmaya başladı. Mervan ve Haşim Arda ekibimiz adına tehlikeli ataklar geliştirirken ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

MERVAN ÇAKTI!

Zorlu maçın ikinci yarısında saha içinde müthiş bir tempo vardı. Ankaragücü oyunu yönlendiren taraf olsa da Kocaelispor savunma arkası koşularla Bahattin ve ya Mervan’ı golle buluşturmak istedi. 51. dakikada savunmadan gönderilen uzun pas sonrası Mervan önünden seken topa çok iyi vurdu ve kaleci Furkan’ın solundan ağları buldu. (0-1)

BOLİNGİ BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Attığı golden sonra rakibi karşılayan Kocaelispor savunmasında inanılmaz bir mücadele örneği ortaya koydu. Son bölümlere kadar direnç gösteren yeşil siyahlılar 74’te kalesinde golü gördü. Bolingi direkten dönen topu tamamladı ve skora denge geldi. (1-1) Ankaragücü öne geçmek için tüm hatları ile Kocaelispor kalesine yüklendi. 90+2. dakikada Aydın ile çıkan Kocaelispor’da Bahattin’in şutunu Furkan çıkardı.

ERDİNÇ ATTI TUR GELDİ!

Furkan’dan seken top Erdinç’e geldi ve Erdinç’in kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top Murat Cem’e geldi. Murat Cem de geniş alanı çok iyi gördü ve yerden pas sonrasında Erdinç’e pas verdi. Erdinç de kariyerinin en kolay ve belki de en anlamlı golünü atarken zorlanmadı. Kalan dar zamanda skoru koruyan Kocaelispor, Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla eledi ve adını dördüncü tura yazdırdı. Kocaelispor ligde 11 Kasım’da yine Ankara’da Ankara Demirspor’un konuğu olacak.

Erdem ÖVÜÇ - Ankara

ANKARAGÜCÜ: 1 – KOCAELİSPOR: 2

STAT: Ankara Eryaman

HAKEMLER: Çağdaş Altay****, Önder Çalış***, Sefa Özcan***

ANKARAGÜCÜ

99 FURKAN BEKLEVİÇ**

89 ATİLA TURAN**

4 ERDİ DİKMEN**

50 ZVONIMIR SARLIJA**

6 ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA**

42 IDRIZ VOCA**

(Dk. 57 JONATHAN BOLINGI**)

21 BERKE GÜRBÜZ*

(Dk. 46 EMRE GÜRAL**)

14 EL HADJI ASSANE DIOUSSE**

20 ALPER POTUK***

11 SABA LOBJANIDZE**

(Dk. 77 ORKAN ÇINAR**)

22 TORGEIR BORVEN**

(Dk. 61 LUKA ADZIC*)

 

YEDEKLER

25 RICARDO FRIEDRICH

26 MÜCAHİT CAN AKÇAY

35 DANIEL LUKASIK

2 MICHAL PAZDAN

61 YUSUF EREN GÖKTAŞ

80 ANIL DİKMEN

 

KOCAELİSPOR

17 İSMET YUMAKOĞULLARI****

3 ERDİNÇ KARAKAŞ****

7 HAKAN DEMİRCİ****

20 AYDIN KARABULUT****

24 MERVAN YUSUF YİĞİT****

(Dk. 76 RAMAZAN ÇEVİK**)

33 HAŞİM ARDA SARMAN****

36 BİLAL ÇUBUKÇU****

(Dk. 71 MURAT CEM AKPINAR***)

57 TAHA BATUHAN YAYIKCI****

80 İRFAN BAŞARAN****

(Dk. 90 KEMAL CAN AYDEMİR**)

89 MESUT ÖZDEMİR****

99 BAHATTİN KÖSE****

 

YEDEKLER

1 BAYRAM OLGUN

21 YİĞİT CANGURU

30 EREN TÜRKKAL

 

SARI KARTLAR: Dk. 81 Erdi (Ankaragücü), Dk. 53 Taha Batuhan, Dk. 65 Bahattin (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 74 Bolingi (Ankaragücü) Dk. 51 Mervan, Dk. 90+3 Erdinç (Kocaelispor)

# Kocaelispor

03 Kas 2020 - 23:06 - Spor

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