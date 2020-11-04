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04 Kas 2020 - 09:38- Gündem G: 04 Kas 2020 - 09:44

İki yılda 3 bin Roman vatandaşı umreye gönderdi

Türkiye Romanlar Konfederasyonu, "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 2 yılda maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 3 bin Roman vatandaşı umreye gönderdi

Anadolu Ajansı
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2018'de hayata geçirilen proje çerçevesinde pilot bölge seçilen Kocaeli başta olmak üzere, ülke genelinde 27 ilden yaklaşık 3 bin Roman vatandaş umre için kutsal topraklara gitti. Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, yaptığı açıklamada, Romanlar için çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini, "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" projesi ile de toplam 3 bin kişiyi umreye gönderdiklerini söyledi.

"BİZİ DE UMRE'YE GÖTÜRÜN"

Roman vatandaşlarından "Bizi de umreye götürün" yönünde yoğun talepler aldıklarını, yaptıkları istişarelerde bu istekleri yerine getirmek için 2018 yılında proje başlattıklarını anlatan Çokyaşar, projeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberinin olduğunu kaydetti. Kamuoyunun ve devletin destekleriyle çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Çokyaşar, şunları kaydetti: "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda projemiz, bizim en vizyoner projelerimizden biri. Romanlar, manevi değerlere önem veren insanlardır. Roman vatandaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve onların toplumla olan diyaloğunu daha da artırmak gayretindeyiz. Bizler Müslüman'ız. Bütün Müslümanlar gibi dini inançlarımızın gereğini yerine getiririz. Umreye, hacca gideriz. Bu projemiz, topluma güzel ve çok anlamlı bir mesaj vermek anlamında çok olumlu katkılar sağladı." Çokyaşar, konfederasyon olarak umreye giden vatandaşların masraflarının yarısını karşıladıklarını, hiç imkanı olmayanları ise umreye ücretsiz gönderdiklerini söyledi. 

"SON KAFİLEMİZİ OCAK 2021'DE GÖNDERECEĞİZ"

Proje kapsamında 1000 kişiyi kutsal topraklara göndermeyi hedeflediklerini ancak taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sayının 3 bin kişiyi bulduğunu dile getiren Çokyaşar, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki kafilemizi umreye gönderemedik. Pandemi nedeniyle gidemeyen bu iki kafilemizi Ocak 2021'de umreye göndermeyi planlıyoruz. Gitmek istemeyenlere de paralarını bu kasım ayı sonundan itibaren iade edeceğiz." diye konuştu. Çokyaşar, hedefin çok üzerinde taleple karşılaşmaları nedeniyle konfederasyon olarak maddi açıdan zorlandıklarını, yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

# Kocaeli, destek, Vatandaş

04 Kas 2020 - 09:38 - Gündem

Muhabir Anadolu Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Hasan Karavar - Neden özellikle projeden Cumhurbaşkanı'nın haberi var deme ihtiyacı hissetmektesin? Neden müslümanlık üzerinden siyaset yapmaktasın? Neden sen birilerine yaranasın diye devlet sana destek veriyor bu konuda? Benim hakkım, haram zehir zıkkım olsun. Yarın Akp, Anap gibi yok olunca hangi partide bu çirkin siyaseti yapacaksın?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 10:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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