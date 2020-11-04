AKP İzmit Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı. Ünlü’nün testinin pozitif çıktığını İzmit Belediyesi kasım ayı meclisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıkladı. Başkan Hürriyet, meclis öncesin yaptığı konuşmada Hayrettin Ünlü ve ailesinin koronavirüse yakalandığını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.