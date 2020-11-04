Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Kas 2020 - 10:03- Gündem G: 04 Kas 2020 - 10:08

Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı

AKP İzmit Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı
mask

AKP İzmit Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı. Ünlü’nün testinin pozitif çıktığını İzmit Belediyesi kasım ayı meclisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıkladı. Başkan Hürriyet, meclis öncesin yaptığı konuşmada Hayrettin Ünlü ve ailesinin koronavirüse yakalandığını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
# İzmit, AKP

04 Kas 2020 - 10:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İYİ Parti Kocaeli'den İzmir'e yardım eli mask
İYİ Parti Kocaeli'den İzmir'e yardım eli
'Esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilmelidir' mask
'Esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilmelidir'
İlimtepe için verilen söz tutuldu mask
İlimtepe için verilen söz tutuldu
İzmit halkının yardımları İzmir’e ulaştı mask
İzmit halkının yardımları İzmir’e ulaştı
Körfez’de endodonti uzmanı göreve başladı mask
Körfez’de endodonti uzmanı göreve başladı
Kartepe’de yüzme havuzu ihalesi yapılacak mask
Kartepe’de yüzme havuzu ihalesi yapılacak
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Benzin ve motorinde indirim beklentisi mask
Benzin ve motorinde indirim beklentisi
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın”  mask
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın” 
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi mask
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi
Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu ekspertizde öğrendi mask
Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu ekspertizde öğrendi
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular mask
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular

GALERİ

Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım)
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı! mask
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL