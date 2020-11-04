AKP İzmit Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı. Ünlü’nün testinin pozitif çıktığını İzmit Belediyesi kasım ayı meclisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıkladı. Başkan Hürriyet, meclis öncesin yaptığı konuşmada Hayrettin Ünlü ve ailesinin koronavirüse yakalandığını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı
AKP İzmit Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü koronavirüse yakalandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.