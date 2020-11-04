Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hafta başında benzine 16, motorine ise 12 kuruş indirim gelmişti.