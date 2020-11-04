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04 Kas 2020 - 10:36- Gündem G: 04 Kas 2020 - 10:39

Düğün salonlarına yüzde 50 indirim kararı

Körfez Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2021 yılı belediye tarifelerinin kabul edildiği toplantıda, düğün salonları için ön görülen yüzde 35’lik indirim, Başkan Söğüt’ün teklifi ile yüzde 50’ye yükseltildi
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Körfez Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler tek tek oylandı. Toplantıda ilk olarak Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile eski Yarımca Mezarlığının çevresinin kapatılıp bakım ve onarım yapılması ilgili komisyon raporları görüşüldü.

BAŞKAN TEKLİFİ YÜKSELTTİ

2021 Mali Yılı Belediye Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun da görüşüldüğü toplantıda, belediyeye ait düğün salonları için yüzde 35’lik indirim talebi vardı. Başkan Söğüt burada teklifte bulunarak, “Pandemi dolayısıyla zaten saat kısıtlaması var. Yüzde 35 olan bu teklifi yüzde 50 yapalım” dedi. Teklif düzeltilerek oy birliği ile kabul edildi.

YENİ İŞ MAKİNESİ ALINIYOR

Devlet Malzeme Ofisinden Ekskavatör alımı konusu da oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Söğüt, “Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız destekle yeni iş makinaları almıştık. Şimdi de yeni bir ekskavatör alımı yapacağız” dedi.

MADDELER TEK TEK GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda YARPAŞ A.Ş.nin Belediye Hisselerinin Temsili için imza yetkisi verilmesi de gündeme geldi. Görüşülen madde sonrasında Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu’na yetki verildi. Toplantı gündem dışı görüşmelerin tamamlanması ile sona ererken, Aralık ayı meclis toplantısının 1 Aralık Salı günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

# Körfez

04 Kas 2020 - 10:36 - Gündem

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