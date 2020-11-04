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04 Kas 2020 - 10:52- Gündem G: 04 Kas 2020 - 10:55

Kartepe’den İzmir’e kan kardeşliği

İzmir’de yaşanan deprem sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde “Canımız Bir Kanımız Bir” sloganıyla kan bağışı ve battaniye yardımı kampanyası başlatıldı.
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İzmir’de yaşanan deprem sonrasında depremzedelere Türkiye’nin her yerinden destek gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde “Canımız Bir Kanımız Bir” sloganıyla kan bağışı ve battaniye yardımı kampanyası başlatıldı. Kartepe Belediyesi hizmet binasında Kızılay tarafından kurulan bölümde ilk kanı Başkan Kocaman verdi. Kampanya hakkında bilgi veren Kocaman, “İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gücünü ve sıcaklığını deprem bölgesinde göstermiştir” dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Kocaman, “Kartepe Belediyesi olarak 99 yılında yaşanan Marmara Depremi ile depremin ne olduğunu çok iyi bilen illerden birisiyiz. Depremi yaşayan kardeşiniz olarak, Kartepe Belediyesi olarak hemşehrilerimiz, ilçemizde ki tüm siyasi parti temsilcileri ile İzmir’de yaşayan kardeşlerimizle, zaten kardeştik, kan kardeşi olmak için de bu kampanyayı düzenledik. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kan bağışımızı Kızılay vasıtasıyla İzmir’e ulaştıracağız. Toplanan battaniyelerde AFAD aracılığı ile ulaştırılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kartepe Belediyesi çalışanları da daha önceki kampanyalara olduğu gibi İzmirli depremzedelere de duyarsız kalmayarak kan bağışı ve battaniye yardımında bulundular. Belediye hizmet binası giriş katında gün boyu devam eden kampanyaya, belediyeye işini halletmek için gelen vatandaşlarda kayıtsız kalmadı.
# destek, Kartepe

04 Kas 2020 - 10:52 - Gündem

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