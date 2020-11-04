LPG'li aracı olanlara müjde! İzin verilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM’lerin, “Ticari faaliyet amaçlı park yerleri” için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM’lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR FARKLI OLACAK
LPG’li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.
Bu otoparkları tescil belgesinde LPG’li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.
Kaynak: REUTERS
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.