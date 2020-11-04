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04 Kas 2020 - 11:01- Gündem G: 04 Kas 2020 - 11:03

Kaldırım parklanmasına geçit yok

Kaldırımlara park ederek yaya güvenliğini riske atan araçlar hem çekildi hem de sahiplerine ceza yazıldı

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Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde kaldırım üzerine park ederek yaya trafiğini aksatan ve tehlikeye düşüren araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çekiliyor. Son olarak İzmit merkezde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Turan Güneş Caddesi’nde denetim yapan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler cezai işlem uyguladıkları aracı çekici ile bulunduğu yerden kaldırdı.

YAYA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Şehir merkezinde yanlış ve hatalı parklanmalar şehir içi trafiğinde ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Garaj önleri, ev bahçeleri ya da kaldırımlara park edenler aynı zamanda yaya güvenliğini tehlikeye atıyor. Özellikle de engelliler ve bebek arabalı ebeveynler yanlış parklanmandan en çok muztarip olan kesimi oluşturuyor. Diğer yandan kaldırımı kullanamayan vatandaşlar araç trafiğinin olduğu cadde ve sokakları kullanmak zorunda kalıyor.

ZABITA EKİPLERİ UYARDI

Zabıta ekipleri, araç sürücülerinden parklanmanın yasak olduğunu gösteren işaret ve işaretçileri dikkate almalarını istedi. Park etmenin yasak olduğu yerlerde araçlara izin verilmeyeceğini belirten ekipler, uymayan araçların çekileceği ve sahiplerine yasal işlem uygulanacağı bilgisini verdi.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

04 Kas 2020 - 11:01 - Gündem

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