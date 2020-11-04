Büyükakın: Türkiye’nin yüzü ilkbahara dönüyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimini makamında konuk etti. 3 Kasım 2002’den bugüne kadar geçen 18 yıllık dönemde, AK Parti iktidarında ülkeye yaptığı hizmetlerin nedenli önemli ve büyük olduğunun vurgulandığı görüşmede, “Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin” vurgusu yapıldı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katıldığı birliktelikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, kendisine kurulan tezgâhları bir bir bozuyor. Vesayet kalelerini yıkan Cumhurbaşkanımız, ülkemizi oyun kuran bir konuma getirdi. Şunu söylemek istiyorum ki Türkiye’nin yüzü ilkbahara dönüyor” dedi.

“MİLLİ VAROLUŞ DAVASININ BİR PARÇASIYIZ”

AK Parti Başiskele teşkilatına gösterdikleri gayret için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize, 18 yıldır çok büyük hizmetler ortaya koyduk. Teşkilatlarımızla ve tüm kadrolarımızla halkımıza hizmet etmeye de devam ediyoruz. Her birimiz milli varoluş davasının bir parçasıyız. Asil milletimizle birlikte geleceğin güçlü Türkiye’sini oluşturmaya devam edeceğiz. Davamızı 2023, 2053 ve 2071’e taşıyacağız” ifadelerini sarf etti.

“TEMBELLİK ETMEYE ZAMANIMIZ YOK”

“Yolumuzdan dönmeyeceğiz, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz ve kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Tembellik etmeye zamanımız yok. Durmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bizler seferden sorumluyuz” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.