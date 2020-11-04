Körfezim'de 5'nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim süreci ile yürüttükleri haftalık ders programlarını, yüz yüze eğitime açılan sınıfları ile okulda yapmanın mutluluğunu yaşayan 5. sınıflar ateş ölçümü yapılarak okula alındılar. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında okul hemşiresi tarafından bilinçlendirilen öğrenciler uyarıları dikkatle dinlediler. Haftada iki gün yüz yüze eğitime katılacak öğrenciler, seyreltilmiş sınıflarında tüm tedbirlere uyularak öğretmenleri ile buluştular.Haftanın diğer günleri için de uzaktan eğitim programına devam edecek olan öğrenciler, okula gelmenin ve arkadaşlarıyla görüşmenin keyfini de yaşadılar.
Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nda anaokulu, ilkokul, 8. ve 5. sınıflar yüz yüze ve uzaktan eğitimlerine, 6. ve 7.sınıflar da uzaktan eğitimlerine devam etmekte.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.