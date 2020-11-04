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04 Kas 2020 - 15:06- Spor G: 04 Kas 2020 - 15:08

Kocaelispor'un rakibinde 15 Covid'li

Kocaelispor’un haftaya çarşamba deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor’da covid şoku yaşanıyor.
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Takımın yaptığı son testlerinden ardından 10 futbolcunun, 4 personelin ve teknik ekipten de 1 kişinin testi pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerinde 15 kişinin karantina süreci başladı. Kurallara göre maçın TFF tarafından iptal edilmesi için 25 kişilik kadroda 12 futbolcunun testinin pozitif olması gerekiyor.

BELEDİYE DERİNCE DE ÇOK ÇEKMİŞTİ

Ankara Demirspor’da 2 oyuncunun daha testi pozitif çıkarsa kadrolarında 13 futbolcu kalacağından maç ileri bir tarihe ertelenecek, aksi durumda Başkent ekibinin maça çıkması gerekiyor. 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da 11 futbolcunun testi pozitif çıkmış ve sarı lacivertliler 2-2 sona eren Arnavutköy Belediyespor maçını bu futbolcularından yoksun oynamıştı. Ekibimiz ikinci haftada ise 1-0 kazandıkları Manisaspor maçında 6 futbolcusunu oynatamamıştı.
# Derince, Maç

04 Kas 2020 - 15:06 - Spor

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