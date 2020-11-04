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04 Kas 2020 - 15:07- Spor G: 04 Kas 2020 - 15:09

Oktay Kalyoncu spor basını ile buluştu

Kocaelispor’un eski yönetim kurulu üyelerinden ve iş insanlarından Oktay Kalyoncu ilimiz spor basınını sahibi olduğu Otantik Gurme’de ağırladı. Buluşmada Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik ve yeşil siyahlıların fanatik taraftarlarından Mehmet Açık da yer aldı.
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Bu yıl Eylül ayının üçüncü haftası itibari ile Yahya Kaptan Alikahya Mahallesi Akarca Caddesi No: 23’teki yeni adresine taşınan Otantik Gurme’nin sahibi, Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Oktay Kalyoncu spor gazetecileri ile bir araya geldi. Kalyoncu’nun misafiri olan spor basını gazeteciler tamamı organik olan ürünlerden oluşan kahvaltıda bol bol kritik yaptı.

BAŞARI DİLEDİ

Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Kocaelispor’un Türkiye Kupası 3. turunda karşılaştığı Ankaragücü karşısında elde ettiği müthiş zaferin detayları masaya yatırıldı ve takımın genel hatları ile artıları ve eksileri konuşuldu. Öte yandan Kocaelispor’un 1. Lig’de mücadele ettiği 2007-2008 sezonunda yönetim kurulu üyeliği yapan, kulübe maddi ve manevi önemli katkıları olan Kalyoncu bu süreçte yaşananları paylaşırken, yeşil siyahlı kulübe şampiyonluk yolunda başarı temennisinde bulundu.
# Kocaelispor, Spor

04 Kas 2020 - 15:07 - Spor

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