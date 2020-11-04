Oktay Kalyoncu spor basını ile buluştu

Bu yıl Eylül ayının üçüncü haftası itibari ile Yahya Kaptan Alikahya Mahallesi Akarca Caddesi No: 23’teki yeni adresine taşınan Otantik Gurme’nin sahibi, Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Oktay Kalyoncu spor gazetecileri ile bir araya geldi. Kalyoncu’nun misafiri olan spor basını gazeteciler tamamı organik olan ürünlerden oluşan kahvaltıda bol bol kritik yaptı.
BAŞARI DİLEDİ
Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Kocaelispor’un Türkiye Kupası 3. turunda karşılaştığı Ankaragücü karşısında elde ettiği müthiş zaferin detayları masaya yatırıldı ve takımın genel hatları ile artıları ve eksileri konuşuldu. Öte yandan Kocaelispor’un 1. Lig’de mücadele ettiği 2007-2008 sezonunda yönetim kurulu üyeliği yapan, kulübe maddi ve manevi önemli katkıları olan Kalyoncu bu süreçte yaşananları paylaşırken, yeşil siyahlı kulübe şampiyonluk yolunda başarı temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.