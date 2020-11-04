Derince kupaya veda etti! “3-1”

Genel manada kötü olmayan ancak rakibin tecrübeli isimlerine fırsat tanıyan Belediye Derincespor karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride tamamlarken ev sahibi ekibin golleri Rayos Serna (2) ve Berat’tan geldi. Mücadelenin ikinci yarısında Derince ekibinde Melih İnan üst üste pozisyonlardan yararlanamazken, Bertuğ’un ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

TEK GOLÜMÜZ KUBİLAY’DAN

62. dakikada Muhammed Enes’in yerine oyuna giren Kubilay Serbest attığı golle skoru 3-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve 1. Lig’deki rakibine 3-1 mağlup olan Belediye Derincespor kupaya üçüncü turda veda etti. Lige dönen sarı lacivertliler sezonun 8. maçını Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor ile Derince’de oynayacak. Karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇI

BANDIRMASPOR:3

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Hakan Ülker**, Ersin Erbay**, Ercan Akdeniz**

BANDIRMASPOR: Kurtuluş**, Abdurrahim** (Dk. 46 Doğan Can Davas**) Feyyaz** (Dk. 59 Anıl*), Berat**, Erkan***, Mahamadou Ba**, Rayos Serna*** (Dk. 46 Halilovic**), Hakan Bilgiç**, Selçuk**, Gökay**, Traore** (Dk. 76 Hüseyin*)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Volkan Mert*, Efe*, Muhammed Fatih**, Sinan**, Sercan** (Dk. 90+3 Koray?), Rıdvan* (Dk. 73 Süleyman Yıldırım**), Bertuğ* (Dk. 46 Mesut Can Tunalı**), Melih*, Gökhan*, Mehmet Bağlı*, Muhemmed Enes* (Dk. 62 Kubilay Serbest)

GOLLER: Dk. 11 ve 27 Rayos Serna, Dk. 38 Berat (Bandırma), Dk. 67 Kubilay (Derince)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Halilovic, Dk. 73 Traore (Bandırma), Dk. 72 Gökhan (Derince)