Eğitim İş’te yeni yönetim görevi devraldı

Kocaeli’de 2 şubesi bulunan Eğitim İş Sendikası 1. No’lu Şube birinci olağan Kongresi geçtiğimiz cumartesi günü KYÖD Sosyal Tesislerinde yapılmıştı. Mevcut Şube Başkanı Emine Çalık'ın tüzük gereği yeniden aday olamadığı kongrede Çalık'ın yönetiminde bulunan Sabri Mutlu sendikanın yeni başkanı seçildi.
MAZBATAYI TESLİM ALDI
Çarşaf Liste yönetimi ile gerçekleşen kongre sonrası seçilen yeni yönetim bugün Kadıköy Mahallesinde bulunan Kocaeli Adliyesi ek binasına giderek mazbatasını aldı. İzmit İlçe seçim Müdürü Tuğba Kılınç'tan mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Sabri Mutlu mazbata teslimi sonrası yaptığı konuşmada, "31 Ekimde yapılmış olağan kongremizde delegelerimiz 3 yıl süreliğine Eğitim İş Sendikasında Sendikal süreci yürütmek ve arkadaşlarımız adına hukuk savaşını yapmak üzere yönetim kurulumuza görev vermiştir. Ben ve arkadaşlarım sorumluluğumuz bilincinde olarak çağdaş demokratik ve laik eğitim hedefine ulaşmak için tüm gayretimiz çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Mazbata teslimi sonrasında Başkan Mutlu ve yönetimi İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtına giderek çelenk bıraktı. Çelenk taktimi sonrası sendika binasına giderek devir teslim töreni yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.