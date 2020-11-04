Başkan Hürriyet’e Kocaelisporlu taraftarlardan loca teşekkürü

İzmit Belediyesi, Kocaelispor ile Velimeşe arasında oynanan maç için güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attı. Başkan Hürriyet’in Facebook hesabında Kocaelispor aşkını en güzel sözlerle anlatan ve en çok beğeni alan İbrahim Karboğa, Yücel Solmaz, Sadun Azak, İbrahim Karakuş ve Burak Alyüz İzmit Belediyesi’ne ait 1007 nolu locadan maç izlemenin keyfini yaşadı. Maç sonrası ise taraftarlar Başkan Hürriyet’e bu güzel jesti için teşekkür etti.
BAŞKAN LOCADAKİ YERİNİ VERDİ
Kocaelispor’un 2-1 galibiyeti ile büyük sevinç yaşayan taraftarlar, “İzmit Belediyesi tarafından yapılan bu uygulama gerçekten çok anlamlıydı. İlk 5 arasına girdiğimiz için çok mutluyuz. Burada maç izlemenin keyfi bir başka oluyormuş. Bizlere bu imkanı sunan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ederiz” dedi. İzmit Belediyesi bu maç için locada 4 taraftarın misafir edileceğini duyurmuş, ancak deprem nedeniyle İzmir’e giden Başkan Hürriyet’in, kendisi yerine 5. talihlinin de alınmasını istemesi üzerine sayı 5’e çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.