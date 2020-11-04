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04 Kas 2020 - 16:03- Gündem G: 04 Kas 2020 - 16:04

DSP çelengini unuttu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Atatürk Anıtına konulan çelenkler sonraki gün toplanırken Demokratik Sol Parti çelengi sahipsiz kaldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı Cumhuriyet’in 97. yıldönümü nedeni ile İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtına siyasi partiler ve kamu kurumları çelenk bırakmıştı. Tören sonrası parti ve kurumlar anıta sundukları çelenkleri geri alırken, törenin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Demokratik Sol Parti (DSP) tarafından konulan çelenk sahipsiz kaldı. Atatürk Anıtı önünde unutulan çelenk atıl bir halde bir kenara bırakılırken, DSP çelenginin ortada kalması, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
# İzmit

04 Kas 2020 - 16:03 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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