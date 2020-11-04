DSP çelengini unuttu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı Cumhuriyet’in 97. yıldönümü nedeni ile İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtına siyasi partiler ve kamu kurumları çelenk bırakmıştı. Tören sonrası parti ve kurumlar anıta sundukları çelenkleri geri alırken, törenin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Demokratik Sol Parti (DSP) tarafından konulan çelenk sahipsiz kaldı. Atatürk Anıtı önünde unutulan çelenk atıl bir halde bir kenara bırakılırken, DSP çelenginin ortada kalması, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.