DSP çelengini unuttu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı Cumhuriyet’in 97. yıldönümü nedeni ile İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtına siyasi partiler ve kamu kurumları çelenk bırakmıştı. Tören sonrası parti ve kurumlar anıta sundukları çelenkleri geri alırken, törenin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Demokratik Sol Parti (DSP) tarafından konulan çelenk sahipsiz kaldı. Atatürk Anıtı önünde unutulan çelenk atıl bir halde bir kenara bırakılırken, DSP çelenginin ortada kalması, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.