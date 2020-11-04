Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Kas 2020 - 16:18- Spor G: 04 Kas 2020 - 16:20

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - İzmit Belediyespor: 65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği İzmit Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 71-65 mağlup etti.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halil Erkoç xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xx 5, Derin Yaya xxx 14, Gizem Başaran xx 6, Alexis Sade Prince xxxx 22, Hind Ben Abdelkader xx 9, Astou Barro Ndour Gueye xxx 15
Başantrenör: Hakan Acer
İzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x, Kübra Erat xx 6, Elif Emirtekin xx 4, Egle Sıksnıute xxxx 31, Ericak Wheeler x 1, Mlica Jovanovıc xxx 11, Clarissa Dos Santos xxx 12,
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 31-38 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 46-54 (İzmit Belediyespor lehine)
5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)
# İzmit, Büyükşehir

04 Kas 2020 - 16:18 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet’e Kocaelisporlu taraftarlardan loca teşekkürü mask
Başkan Hürriyet’e Kocaelisporlu taraftarlardan loca teşekkürü
Derince kupaya veda etti! “3-1” mask
Derince kupaya veda etti! “3-1”
Oktay Kalyoncu spor basını ile buluştu mask
Oktay Kalyoncu spor basını ile buluştu
Kocaelispor'un rakibinde 15 Covid'li mask
Kocaelispor'un rakibinde 15 Covid'li
Gülbin Hız’lı ALG penaltılarla elendi mask
Gülbin Hız’lı ALG penaltılarla elendi
Bu spor salonu mimarisiyle büyülüyor mask
Bu spor salonu mimarisiyle büyülüyor
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Benzin ve motorinde indirim beklentisi mask
Benzin ve motorinde indirim beklentisi
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın”  mask
"O gün 21 şehit gelmişse konser yapamazsın, eğer Türk’sen yapamazsın” 
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı mask
Park yeri kavgasında 5 kişi bıçaklandı
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi mask
Doktor Aydın Ünsal koronavirüse yenildi
Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu ekspertizde öğrendi mask
Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu ekspertizde öğrendi
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular mask
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular

GALERİ

Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı mask
Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası! mask
Metroda 'neden sarılıyorsun' kavgası!
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler mask
Sardala’daki plaj temizliğinde şaşırtan görüntüler
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ergene Velimeşe (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL