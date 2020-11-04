Vali Yavuz: Vaka sayıları yönetilemez duruma gidiyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar’ı ziyaret etti. Kaymakam Çağlar’dan ilçenin asayiş, eğitim, sağlık ve ulaşım yönünden mevcut durumunu içeren brifing alan Vali Yavuz, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

"BÖYLE GİDERSE SIKINTIYA GİRERİZ"

Koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, “Pandemi giderek artıyor, böyle giderse bizim ciddi şekilde bir sıkıntıya gireceğimiz anlaşılıyor. Kamu çalışanlarının bürolarda maske takmasına özen gösterelim. Bu dönemde meslek gruplarımızdan özellikle kamu görevlilerinden çok fazla istifade ettik. Emekleri için teşekkür ediyorum. Ama yeni bir dönemdeyiz ve zor bir süreçteyiz. Şuanda yaşanan salgın,daha önceki aylarla kıyaslanmayacak durumdadır. Sokağa hâkim olmamız lazım. Ev gezmelerini mümkün olduğunca sınırlandırmamız lazım. Sizlere güveniyoruz. Tüm ekibinizle birlikte uyum içerisinde güzel bir çalışma ortamıyla bu yeni dönemi hep beraber atlatacağız. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

“EN FAZLA POZİTİF VAKA 20-40 YAŞ GRUBUNDADIR”

İlimizde pandemiyle mücadele konusunda muhtarlarında katkı sağlaması gerektiğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Pandemi konusunda çok ciddi bir artış var. Tüm iyi niyetimize, sizlerin çalışmasına, kurumlarımızın yoğun denetimine rağmen giderek vaka sayıları yönetilemez bir duruma doğru gidiyor. Lütfen en azından maske konusunu çözelim. Ev ziyaretlerini erteleyelim, kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Kocaeli’de ki en fazla pozitif vaka 20-40 yaş grubundadır. Kendisine bir şey olmayacağını varsayarak daha dikkatsiz davranıyorlar. Şuan yeni cihazlarla Kocaeli’de test kapasitesini 6-7 bin seviyelerine çıkardık. Mahallelerimizde sürekli denetimler yapalım, kurallara dikkat edilmesi gerektiğini sık sık söyleyelim ve dikkat etmeyenleri uyaralım” diye konuştu